بنك مصر يتيح شراء شهادة الـ 15% من ماكينات ATM أو “واتساب”

أعلن بنك مصر إدراج خدمة جديدة على ماكينات الصراف الآلي ATM، وكذا تطبيق “واتساب” أمام عملاء بنك مصر، وهي شراء شهادة الـ15%.

وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر، الأسبوع الماضي، شهادة ادخار جديدة لمدة عام بعائد 15% ويعد هو الأعلى في مصر، وتباع هذه الشهادة إلكترونيًا من البنكين، عن طريق خدمات الإنترنت، حرصًا من البنكين على عدم تكدس العملاء في فروعهما.

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وأدرج بنك مصر خدمة شراء الشهادة من ماكينات الصراف الآلي، حيث تمكن العميل من اختيار قيمتها دون قيود، أو تقديم طلب شراء الشهادة من تطبيق “واتساب”، وذلك حرصًا من البنك على عدم التكدس في فروعه، وتفعيل مبادرة “احمي نفسك.. احمي بلدك”.

وقال البنك إنه فيما يتعلق بالعملاء الجدد، يجرى التحويل من بنك العميل إلى بنك مصر على رقم حساب سيجرى إرساله لجميع البنوك العاملة في مصر، وتأكيد إضافة غرض التحويل، وكذا ربط شهادة “ابن مصر” ورقم بطاقة العميل وكذا رقم الهاتف.

وتبدأ فئات الشهادة من نحو 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة إضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.