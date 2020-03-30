البنك المركزي يؤكد ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 13.5%

أكد البنك المركزي المصري اليوم الإثنين ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 13.5% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك بعكس ما كان عليه الوضع تماماً في نفس ذلك التوقيت من العام المالي الماضي.

وأوضح البنك المركزي أن تحويلات المصريين في الخارج سجلت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي حوالي 13.7 مليار دولار، فيما سجلت التحويلات في نفس التوقيت من العام المالي الماضي حوالي 12 مليار دولار.

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ومن المؤكد أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تُعد من أهم الوسائل الممكنة من أجل تحسين ودعم الاقتصاد المصري، إضافة إلى ارتفاع قيمة عملة الجنيه المصري مقابل عملة الدولار الأمريكي بالرغم من أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا حالياً.

ويعيش الاقتصاد المصري في الوقت الراهن على وقع أزمة كبرى مثله مثل الاقتصاد العالمي، نظراً لانتشار فيروس كورونا الذي أجبر العالم بأكمله على تعليق معظم أنشطة الحياة على مدار الأشهر القليلة الماضية.

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