البنك الإفريقي: رفع الفائدة على شهادة أميرالد ذات آجال 3 سنوات

أعلن البنك البنك العربي الأفريقي الدولي عن قراره الخاص رفع أسعار الفائدة ما بين 1.25% إلى نسبة 1.5% على شهادة أميرالد ذات العائد الثابت لآجال 3 سنوات بحسب التصريحات التي أعلن عنها البنك عبر موقعه الإلكتروني.

وقد قرر البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ منذ أسبوعين، بنسبة مئوية تصل إلى 3% لمستوى 9.25% على عمليات الإيداع، وبنسبة 10.25% على عمليات الإقراض، ضمن حزمة إجراءات والتدابير التي تقوم بها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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تتراوح أسعار الفائدة على شهادة البنك العربي بعد الرفع ما بين 12% سنوياً بدلاً من نسبة 10.75% بالنسبة للعائد الشهري، وبنسبة مئوية تصل إلى 12.25% سنوياً بدلاً من نسبة 10.875% على العائد الربع سنوي، وبنسبة مئوية تصل إلى 12.375% سنوياً بدلاً من نسبة 10.925% على العائد النصف سنوي، وبنسبة مئوية تصل إلى 12.5% سنوياً بدلاً من نسبة 11% على العائد السنوي.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية الخميس القادم

أعلن ياسر عجيبة الخبير الاقتصادي، عن توقعاتهم بتثبيت أسعار الفائدة خلال فعاليات اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر أن يتم عقدها يوم الخميس القادم، وأكد الخبير أن قرار لجنة السياسة النقدية سوف يتم اتخاذه بناءاً علي العديد من التطورات التي تحدث علي الساحة خلال الوقت الراهن، والتي تتمثل بأوضاع السوق خصوصاً في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، وتأثير الخفض الأخير على أسعار الفائدة.

وتابع الخبير تصريحاته إن من أهم وأبرز الأسباب التي قد تدفع المركزي المصرية لتثبيت أسعار الفائدة هي المحافظة علي صلابة الجهاز المصرفي حيث أن أي خفض سعر الفائدة على الإقراض خصوصاً بعد إطلاق الشهادات ذات العائد المرتفع بنسبة مئوية تصل إلى 15% قد يؤثر بشكل سلبي علي أرباح البنوك خصوصاً، بالجهاز المصرفي عموماً.

وأوضح أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد عقد فعاليات اجتماع طارئ يوم الاثنين الموافق 16 من شهر مارس الجاري من أجل خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75%على التوالي، ويبلغ سعر الائتمان والخصم بنسبة 9.75%.

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