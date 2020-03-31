هبوط حاد بأسعار الذهب بمصر.. والجرام يخسر 25 جنيه في يومين

تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلي المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوى أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث فقد الجرام الواحد ما يقرب من 13 جنيهاً من قيمته دفعة واحدة.

كما انخفضت أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال تعاملات أمس، بقيمة 12 جنيهاً بالجرام الواحد، ليصبح مجموع ما خسره الذهب بالسوق المحلي على مدار يومين ما يقرب من 25 جنيهاً مصرياً.

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كما أعلن سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب خلال تصريحاته اليوم، إن سعر جرام الذهب عيار 21 قد تراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 690 جنيهاً في مقابل 703 جنيهاً خلال تعاملات أمس الاثنين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء قيمة 591 جنيهاً، وتراجع عيار 24 إلى مستوى 789 جنيهاً، وسجل سعر جنيه ذهب ما يقرب من 5520 جنيهاً.

وبحسب البيانات التي أعلنت عنها وكالة بلومبرج، فقد انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث شهد سعر الأونصة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء تراجعاً بما يقرب من 17.7 دولار بنسبة مئوية تصل إلى 1.10% مقارنة بنهاية تعاملات أمس الاثنين، حيث سجل الأونصة 1604 دولارا، في الساعة الثانية عشرة و20 دقيقة ظهراً خلال تعاملات اليوم في القاهرة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن اقتصاد دول العالم تأثر بشكل سلبي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في جميع أنحاء العالم، كما تأثر المعدن الأصفر بتلك التداعيات بسبب اعتماده على سياسات العرض والطلب، وخلال تلك الفترة فقد تأثرات اقتصاديات العالم بسبب تداعيات انتشار الفيروس.

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