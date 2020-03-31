بيان رسمي من CIB يؤكد إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا

صرح البنك التجاري الدولي بمصر عن اكتشاف حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” لموظف في البنك، يعمل بأحد المقرات الرئيسية للبنك.

أعلن بنك CIB خلا البيان الرسمي الصادر عنه عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، إن موظف البنك لم يكن له تعامل مباشر مع العملاء، كما أن الموظف قد حصل على إجازة إلزامية من البنك اعتباراً من يوم 17 من شهر مارس لعام 2020 بعد عودة أحد أفراد أسرة الموظف من خارج البلاد .

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وأضاف بنك CIB، أن موظف البنك لم يكن متواجداً بأي من فرع من فروع أو مقرات البنك خلال تلك الفترة، ولم يكن له تعامل مباشر مع أي من العملاء أو موظفي البنك.

كما نوه البنك التجاري الدولي CIB إلى أنه يتابع عن كثب مستجدات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ويتواصل بشكل مستمر مع البنك المركزي المصري، ووزارة الصحة والسكان والهيئات المختصة مناشدا كافة موظفي وعملاء البنك، إذا كان لديهم أي أسئلة أو استفسارات حول تطورات فيروس كورونا في مصر، زيارة الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان المخصص لهذا.

وأكد أن جميع فروع بنك CIB البالغ عددها 207 فرعاً وشبكة ماكينات الصراف الآلي، التي تتضمن 1033 ماكينة، تعمل بكامل طاقتها من أجل تلبية احتياجات كافة العملاء إلى حين إصدار أي اشعارات أخرى من البنك المركزي.

وبحسب البيان الصادر عن بنك CIB ، فإن البنك قد اتخذ العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، من بينها استحداث مجموعة من البروتوكولات الخاصة بالنظافة، بالإضافة لتوعية موظفي البنك بأفضل ممارسات النظافة الشخصية المعمول بها عالمياً.

ويمكن لعملاء بنك CIB إتمام كافة معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع من المنزل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، أو عبر خدمة الإنترنت البنكية أو من خلال الحسابات الخاصة في قطاع الخدمات المصرفية للأعمال.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن البنك التجاري الدولي CIB أعلن أول أمس الاثنين عن قيام حسين أباظة الرئيس التنفيذي للبنك، بوضع نفسه اختيارياً بالحجر الصحي المنزلي بعد وفاة أحد أفراد عائلته المقربين تأثرًا بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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