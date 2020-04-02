تراجع الإقبال على أسواق الذهب بسبب إجراءات كورونا

تراجعت حركة البيع والشراء في محلات الذهب على خلفية إجراءات الحكومة بشأن مكافحة فيروس كورونا وإغلاق قاعات الأفراح وفرض الحظر الجزئي، وهو ما ترتب عليه توقف حركة البيع والشراء في عدة محلات تجارية حيث تغلق كافة المحالات أبوابها في الخامسة مساء.

وأوضح نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، أن إقبال المواطنين على شراء الذهب بات ضعيفا بسبب غلق قاعات الأفراح والحظر تطبيقا للقرارات الحكومة، موضحا أن المستهلكين تراجعوا عن الشراء بسبب المخاوف من عدم استقرار الحالة المادية كون الذهب سلعة غير أساسية.

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وقال ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة تجار الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن قطاعات عديدة سادت فيها حالة من الركود وليس الذهب فقط، موضحا أن غلق المحلات التجارية لبيع الذهب يتم في الساعة الخامسة وعدد ساعات العمل صباحا ضعيفة إلى جانب جلوس المواطنين في المنازل والمخاوف من الخروج، ففي الأوقات الطبيعية يقبل الزبائن على محلات الذهب بدء من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساء، موضحا: “قليل قوي لما ييجي حد يشتري دهب الصبح إلا في الضرورة.. حاليا التجار منتظرين عودة العمل لمواعيده الطبيعية، مشيرا إلى أن العمالة لا تزال في المحلات كما هي وكل تاجر مسؤول عن سداد أجور العاملين لديه دون تخفيض.