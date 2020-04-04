تخفيض فائدة الودائع قصيرة الأجل.. تعرف عليها

أعلن جميع البنوك عن تخفض الفائدة على الودائع قصيرة الأجل، المقرر صرف عائدها مع نهاية استحقاق آجالها، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3%، بشكل مفاجئ نصف الشهر الماضي، لينخفض مستوى الفائدة إلى 9.25 للإيداع و10.25 للإقراض، بينما خفضت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة الفائدة 2% على الودائع قصيرة الأجل.

كما قدمت جميع البنوك برنامج “الودائع ذات الأجل” بفائدة محددة بهدف جذب أوعية إدخارية من العملاء بمدد قصيرة، حيث تنقسم آجال الودائع قصيرة الأجل من أسبع إلى اثنين، أو من شهر إلى شهرين، أو 3 أشهر إلى 6 أشهر أو 6 أشهر إلى سنة.

Advertisements

حيث قدم بنك القاهرة، ودائع يبدأ الحد الأدنى منها لربط الوديعة من 50 ألف جنيه من أسبوع إلى أسبوعين بفائدة 2.75% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى منها 50 ألف جنيه ومن أسبوعين لأقل من شهر بفائدة 3%، ومن الحد الأدنى لربط الوديعة ألف جنيه من شهر لأقل من شهرين بفائدة 4.5%، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة ألف جنيه من 3 أشهر لـ6 أشهر، وبحد أدنى ألف جنيه من 6 أشهر لأقل من عام بفائدة 4.75%.

وقدم البنك الأهلي المصري، بحد أدنى ربط الوديعة 100 ألف جنيه من أسبوع إلى اثنين والفائدة 2.25%، والحد الأدنى 100 ألف جنيه من أسبوعين لأقل من شهر بفائدة 2.75%، وبحد أدنى ألف جنيه من شهر لأقل من شهرين بفائدة 4.5% سنويا، وبحد أدنى ألف جنيه من شهرين لأقل من 3 شهور بفائدة 4.5% سنويا، وبحد أدنى ألف جنيه من 6 أشهر لأقل من عام بفائدة 4% سنويا.

وقدم بنك مصر 4 برامج الأول يبدأ من صفر لأقل من مليون جنيه بفائدة 2.87% والوديعة من أسبوع لـ14 يوما، ومن 15 يوما لأقل من شهر بفائجة 3.354%، ومن شهر لأقل من شهرين بفائدة 4.375% من شهر لأقل من شهرين، والبرنامج الثاني من مليون جنيه لأقل من مليوني جنيه، بفائدة سنوية تصل إلى 4%، والبرنامج الثالث أكثر من مليوني جنيه حتى 5 ملايين جنيه، وتصل الفائدة إلى 4.75% سنويا.