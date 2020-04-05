أسعار الدولار تستقر في كافة البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد 5/4/2020

شهدت أسعار الدولار استقراراً واضحاً في جميع البنوك داخل مصر مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، بالرغم من التداعيات الاقتصادية التي تسبب بها تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وتعرض الاقتصاد المصري إلى خسائر قوية خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، إلا أن سعر صرف الدولار لا يزال لم يرتفع بعد إلى تلك الدرجة العالية التي كان يخشاها خبراء الاقتصاد، وبالتالي واصلت عملة الجنيه المصري الحفاظ على هيبتها أمام عملة الدولار الأمريكي.

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وإليكم الآن أسعار الدولار في أبرز البنوك داخل مصر مع نهاية تعاملات اليوم الأحد 5 أبريل 2020:

البنك الأهلي المصري، سعر بيع الدولار 15.78 جنيه / سعر شراء الدولار 15.68 جنيه.

بنك مصر، سعر بيع الدولار 15.78 جنيه / سعر شراء الدولار 15.68 جنيه.

بنك القاهرة، سعر بيع الدولار 15.80 جنيه / سعر شراء الدولار 15.70 جنيه.

بنك التعمير والإسكان، سعر بيع الدولار 15.80 جنيه / سعر شراء الدولار 15.70 جنيه.

بنك قناة السويس، سعر بيع الدولار 15.80 جنيه / سعر شراء الدولار 15.70 جنيه.

بنك كريدي أجريكول، سعر بيع الدولار 15.80 جنيه / سعر شراء الدولار 15.70 جنيه.

البنك التجاري الدولي، سعر بيع الدولار 15.80 جنيه / سعر شراء الدولار 15.70 جنيه.

البنك العربي الإفريقي، سعر بيع الدولار 15.80 جنيه / سعر شراء الدولار 15.70 جنيه.

بنك الإسكندرية، سعر بيع الدولار 15.79 جنيه / سعر شراء الدولار 15.69 جنيه.

بنك أبوظبي الإسلامي، سعر بيع الدولار 15.80 جنيه / سعر شراء الدولار 15.72 جنيه.

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