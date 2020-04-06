قبل رمضان.. “المالية” تعلن تقديم موعد صرف مرتبات أبريل

أعلن محمد معيط وزير المالية، تقديم مواعيد صرف مرتبات الموظفين للشهر الحالي، اعتبارا من الأحد 19 أبريل بدلا من يوم الخميس 23، مؤكدا أن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل الجاري، سيساعد في التيسير على المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال وزير المالية، في بيان اليوم، إنه جرى تقسيم الوزارات والهيئات على 4 أيام للقبض خلال الفترة من 19 حتى 22 أبريل، على أن تكون المرتبات متاحة أمام العاملين في ماكينات الصراف الآلي، وفق مواعيد المنظومة المالية الإلكترونية.

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وطالب وزير المالية الجهات الإدارية بإخطار العاملين بموعد صرف المتربات؛ من أجل تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، بما يتوافق مع جهود الدولة للحد من التجمعات، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية الممكنة؛ وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، في بيانها، أنه تقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 18 وزارة وهيئة يوم 19 أبريل، ثم صرف مرتبات 10 وزارات يوم 20 أبريل، ثم صرف مرتبات 16 وزارة وهيئة يوم 21 أبريل، ثم صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 22 أبريل.

وناشدت الوزارة العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث تتاح المرتبات اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة.