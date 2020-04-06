أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى في أسبوع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بسبب الطلب على المعدن، اليوم، الذي يعد ملاذا آمنا بسبب مخاوف تأثير الاقتصاد المتفاقم الناتج عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وسجل الذهب ارتفاعا في المعاملات الفورية نحو 0.6% إلى 1626.08 دولار للأونصة، بعدما صعود بما يصل إلى 0.8% في الجلسة السابقة، فيما شهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعا بلغ نحو 0.6% إلى 1655.10 دولار.

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وقفز المعدن الأصفر إلى ذروة أكثر من أسبوع، رغم صعود الدولار وتحقيق الأسهم الآسيوية لمكاسب، وأكدت نائب رئيس أبحاث المعادن والطاقة والعملة لدى ريليجير للسمسرة سوجاندا ساتشديفا، إن الذهب سيظل الأصل المفضل، مشيرة إلى أن انخفاض أسعار الفائدة، والتباطؤ العالمي في الاقتصا نتيجة انتشار فيروس كورونا سيجعل الذهب في صعود يدوم طويلا.