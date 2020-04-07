توقعات بتراجع أسعار الوقود وتمديد الحظر.. توقعات بقرارات الحكومة ضمن الإجراءات الجديدة

قال الإعلامي سيد علي، إن مجلس الوزراء سوف تعلن غدا تمديد فترة حظر الحركة لمدة أسبوعين إضافيين في إطار خطة الدولة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مضيفا أن الحكومة تعمل على هلى بحث مصالح المواطنين وحمايتهم من ذلك الخطر الشرس.

وأضاف علي، في برنامجه “حضرة المواطن”، المذاع عبر شاشة “الحدث اليوم”، مساء اليوم، أن من المقرر أن تخفض لجنة التسعيرة الخاصة بالبترول سعر البنزين بنسبة تصل لـ 10% وفي حالة الزيادة تكون الزيادة 10% أيضا على أن تعلن تلك الزيادة مع بداية الأسبوع المقبل.

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وأوضح أن الفائض الذي ستوفره الدولة من تراجع أسعار البترول عالميا سيذهب لأزمة فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات وقائية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال إلغاء الدراسة في المدارس وتحويلها للتعليم الإلكتروني فقط، وتقليص ساعات العمل وتخفيف التكدس والتزاحم في الأماكن العامة، إلى جانب حظر الحركة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة مساء، على أن يمنع أي من المحلات من استقبال الزبائن للجلوس بدااخلها مثل المقاهي والمطاعم ويقتصر العمل على توصيل الطلبات للمنازل فقط وغلق جميع المولات يومي الجمعة والسبت.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للوقود شكلت العام الماضي بالتعاون بين وزارتي البترول والمالية من أجل مراجعة أسعار البنزين والسولار والمازوت كل 3 شهور، حيث قررت في أكتوبر 2019 تخفيض سعر البنزين 92 إلى 7.75 جنيه للتر، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر والمازوت إلى 4250 جنيها، ثم قررت في المراجعة الثانية تثبيت الأسعار يناير الماضي، ومن المتوقع أن تعلن اللجنة عن قرارها الجديد للمراجعة الثالثة قريبا وسط ترجيحات بتخفيض الأسعار على خلفية تدهور أسعار الخام العالمية ومشتقاته بسبب أزمة كورونا التي ضربت نحو 200 دولة حول العالم مؤخرا.