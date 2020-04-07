بدء صرف منحة العمالة “غير المنتظمة”.. إليكم عناوين مكاتب البريد في 10 محافظات

فتحت الهيئة القومية للبريد، اليوم، أبوابها لصرف منحة العمالة غير المنتظمة التي تقدر بنحو 500 جنيها لكل فرد، والتي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة، بشرط التسجيل على موقعها الإلكتروني وتلقي رسالة عبر الهاتف المحمول بشأن تسلم المنحة وفقا لمحل إقامة كل عامل، وذلك مساهمة في رفع العبء عن كاهل العمالة غير المنتظمة في ضوء مرور البلاد بظروف خاصة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات وقائية للحد منه.

ويرصد موقع “مصر 365” خريطة لعناوين أبرز مكاتب البريد في بعض المحافظات على النحو التالي:

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مكاتب بريد القاهرة

– باب البحر

31 شارع باب البحر، باب الشعرية.

– شبرا مصر

81 شارع شبرا.

– غمرة

4 شارع ميدان الظاهر.

– خالد بن الوليد

ميدان الجرن – الشرابية.

– أكاديمية البحث العلمي

شارع القصر العيني – بجوار مسرح السلام.

– سراي القبة

89 شارع محطة سراي القبة -مصر الجديدة.

– المرج أول

شارع محمد إبراهيم، بجوار مسجد البقلي – المرج.

– حلمية الزيتون

17 شارع الكمال – حلمية الزيتون.

– الحي السابع

عمارة 69 مساكن عثمان – مدينة نصر.

– المعادي

شارع 9، المعادي.

– منشية الصدر

198 شارع ترعة الجبل – حدائق القبة.

– الأزبكية

مبنى مركز الحركة – رمسيس.

– السيدة عائشة

2 زقاق أبي البقاء – السيدة عائشة.

– القاهرة الرئيسي

1 شارع عبدالخالق ثروت – ميدان العتبة.

– مجمع التحرير

مبنى مجمع التحرير – ميدان التحرير.

– باب اللوق

21 ميدان الفلكي- شارع الأزهار – باب اللوق.

– مجلس الشعب

شارع مجلس الشعب.

– العباسية

5 شارع سليم عبده – ميدان عبده باشا – العباسية.

– محمد فريد

1 شارع محمد فريد – القاهرة.

– جاردن سيتي

مبنى مجمع التحرير.

– رمسيس

57 شارع رمسيس – الأزبكية.

– الفجالة

11 شارع سراج الدين – الأزبكية.

– الحي العاشر

14شارع مهدى عرفة، برج الروضة – الحي العاشر.

– مرور القاهرة

مبنى إدارة مرور القاهرة – العتبة.

– العباسية ثان

2 شارع السرايات – ميدان عبده باشا.

– نادي القاهرة الرياضي

ميدان أحمد ماهر – القاهرة.

– منيل الروضة

9 شارع قصر المنيل – منيل الروضة.

– المتحف المصري

مبنى المتحف المصري – ميدان التحرير.

– باب الشعرية

178 شارع الجيش – باب الشعرية.

– الزمالك

3 ش البرازيل – الزمالك.

– قصر العيني

71 شارع قصر العيني.

– الزمالك

3 شارع شجرة الدر – الزمالك.

– المقطم

ميدان النافورة، مدينة المقطم.

– الألفي

1 شارع الألفي، وسط القاهرة.

– المقطم

مساكن أطلس بلوك 9 م – 1 شقة، المقطم.

– عابدين

شارع الشيخ ريحان -عابدين.

– السيدة زينب

194 شارع بورسعيد – السيدة زينب.

– حدائق القبة

133 شارع مصر والسودان.

– الحلمية الجديدة

25 شارع مراد، الحلمية الجديدة.

– مكاتب بريد الجيزة

– جامعة القاهرة

شارع بين السرايات، جامعة القاهرة – الجيزة.

– بولاق الدكرور

محطة سكك حديد – بولاق الدكرور.

– الدقي

مبنى الإصلاح الزراعي، الدقي.

– الأورمان

2 شارع ابن كثير – الجيزة.

– المنيب

شارع المجزر الآلي – المنيب.

– سنترال الأهرام

شارع سنترال الهرم.

– الطالبية

10شارع سويلم، الطالبية.

– الأهرام

آخر شارع الهرم، فندق مينا هاوس.

– الرماية

108 مساكن الرماية بجوار النادي.

– الكوم الأخضر

شارع جاد الله بجوار المسجد – الجيزة.

– عثمان أحمد عثمان

قرية الحرانية، أبو النمرس، الجيزة.

– القرية الذكية

أول طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

– مدينة الفردوس

داخل مدينة الفردوس في 6 أكتوبر.

– جامعة 6 أكتوبر

الحي الثالث في 6 أكتوبر.

– حي الشباب

عمارة رقم 50 في المجاورة الثالثة، الحي الثالث عشر، مدينة الشيخ زايد.

مكاتب بريد الإسكندرية

محرم بك: 67 شارع محرم بك

سيدي جابر: 328 طريق الحرية سيدي جابر

محطة الرمل: أعلى نفق محطة الرمل

منشية سموحة: شارع مصطفى كامل / سموحة

المندرة: شارع ملك حنفي / المنتزة

العجمى البيطاش: مساكن المعلمين بيطاش / الدخيلة

الورديان: 209 شارع المكس / مينا البصل

سبورتنج: 21 شارع بورسعيد سيدي جابر

مكاتب بريد بني سويف

مكاتب البريد المُميكنة في محافظة بني سويف، المكاتب التالية (الفشن الرئيسي – الفشن فرعي – ببا الرئيسي – فبرقة ببا – سدس بلد – الواسطى الرئيسي – الواسطى فرعي – الميمون).

– مكاتب بريد المنيا

المنيا الرئيسي: ميدان عمر أفندي المنيا

المنيا فرعي: مدينة المنيا، مبنى مجمع المصالح الحكومية

المنطقة الصناعية: المنطقة الصناعية/ المنيا

الشباب المستقبل: مدينة المنيا الجديدة/ الحي الرابع

مدينة المنيا الجديدة

نزلة حسين: نزلة حسين/ مركز المنيا

– مكاتب بريد أسيوط

ديروط: مركز ديروط

منفلوط: منفلوط/ مركز منفلوط

أسيوط: أسيوط/ مبنى مركز الحركة الجديد

منقباد: مركز أسيوط/ الوحدة المحلية

القوصية فرعي: مركز القوصية شارع الشيخ بخيت

مكاتب بريد الفيوم

الفيوم رئيسي: شارع سعد زغلول/ الفيوم

توفير الفيوم: شارع عدلي يكن الفيوم

الجون: مبنى الجون الإداري قرية الجون/ الفيوم

شدموه: قرية شدموه / مركز أطسا

طامية: مبنى الوحدة المحلية مركز طامية

الفيوم الجديدة: قطعة رقم 2/ الحي السكني الثاني/ المجاورة الأولى

دمشقين: قرية دمشقين/ مركز الفيوم

مكاتب بريد سوهاج

سوهاج: شارع البحر/ مركز سوهاج

سوهاج فرعي: شارع الحميات/ مركز سوهاج

شارع التحرير: شارع التحرير/ مركز سوهاج

مجمع المحاكم: طريق سوهاج أسيوط/ بندر سوهاج

حي الكوثر: حي الكوثر/ مركز أخميم

مدينة ناصر: مركز سوهاج/ شارع المدارس

مكاتب بريد قنا

قنا الرئيسي: بجوار المستشفى العسكري/ شارع الأقصر/ قنا

نجع حمادي فرعي: نجع حمادي/ بجوار التأمينات

فرشوط: خلف السكة الحديد / فرشوط

فرشوط فرعي: شارع الجمهورية / مركز فرشوط

دشنا فرعي: شارع الصعايدة / مركز دشنا

الوقف: مركز الوقف / شارع بورسعيد

مكاتب بريد الأقصر

الأقصر الرئيسي: شارع المحطة / الأقصر

العشي: الوحدة المحلية العشي

منشأة العماري: منشأة العماري / الأقصر

الزينية قبلي: الزينية / مركز طيبة

الزينية بحري: بجوار مركز شباب الزينية بحري

سيدي أبو الحجاج: الأقصر شارع معبد الكرنك