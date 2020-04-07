الدولار يواصل التراجع عالمياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسبب فيروس كورونا

شهدت الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء استمراراً لتراجع أسعار الدولار الأمريكي كما كان الحال تماماً منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وأكدت وكالة “رويترز” المعروفة أن سعر صرف الدولار لا يزال في تراجع مستمر في مقابل صعود واضح لجميع العملات الأخرى الأجنبية، مثل عملة اليورو الأوروبي إضافة إلى الين الياباني وأيضاً الجنيه الإسترليني البريطاني.

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وأشارت أيضاً إلى أن عملة الدولار الأمريكي قد تراجعت بنسبة 6% أمام جميع العملات بصفة عامة، على أن يستمر الوضع ذاته في الفترة القادمة لحين نهاية أزمة فيروس كورونا الذي يحصد آلاف الأرواح في هذه الأيام بصفة يومية.

وشددت الوكالة على أن عملة الدولار قد تراجعت أمام عملة اليورو بنسبة 7% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، كما تراجعت بنسبة 3% أمام عملة الين الياباني وهو الوضع بالنسبة إلى بقية العملات.

وأضافت أيضاً أن كل ذلك يحدث بسبب الإجراءات الوقائية الصارمة التي اتخذتها مختلف الحكومات على مستوى العالم بأكمله في الآونة الأخيرة، من أجل محاولة احتواء فيروس كورونا المستجد والعمل جاهداً على القضاء عليه بصفة نهائية، علماً بأن أبرز تلك الإجراءات قد تمثلت في تعليق أنشطة الطيران الخارجي والداخلي إضافة إلى فرض حظر التجوال على المواطنين جميعاً.

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