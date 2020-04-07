البنك المركزي يعلن رسمياً إلغاء القوائم السوداء لغير المنتظمين بسبب كورونا

أعلن البنك المركزي المصري بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن مبادرة جديدة تمثلت في إلغاء جميع القوائم السوداء والسلبية سواء للشركات أو حتى للأفراد، من أجل ضمان عودة عملهم مع القطاع المصرفي في المرحلة القادمة للتخفيف عليهم من آثار انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي من أجل رفع الحظر عن الشركات والأفراد حتى يتمكنوا من التعامل مجدداً مع القطاع المصرفي، وهو الأمر الذي سيعود بالفائدة على حوالي 100 ألف مواطن مصري إضافة إلى 8 آلاف شركة من الشركات المصرية.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك القرار سوف يساهم في تخفيض فترة الإفصاح عن جميع العملاء غير المنتظمين في السداد، حيث أصبحت ما بين 6 أشهر إلى سنة بعد أن كانت من قبل تصل إلى مدة 10 سنوات كاملة.

وشدد البنك المركزي على أن جميع البنوك في مصر لديها مدة 3 شهور كاملة من أجل تنقية قواعد البيانات الخاصة بها، حتى يستطيع كل فرد أو شركة العودة من جديد إلى النشاط الاقتصادي وخاصة الراغبين في الحصول على تمويل أو حتى قروض شخصية.

ولا يعتبر ذلك القرار هو من الأول من نوعه من طرف البنك المركزي المصري في الفترة الماضية، حيث سبق له وأن اتخذ العديد من القرارات والمبادرات الهامة للغاية من أجل دعم الاقتصاد المصري بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حتى تتمكن من تخطي المحنة الاقتصادية الحالية التي تمر بها بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأدى فيروس كورونا إلى تعليق معظم أنشطة الحياة في الوقت الحاضر سواء في مصر أو حتى في العالم بأكمله، مما جعل الاقتصاد العالمي ينهار بكل ما تحمله الكلمة من معنى في ظل الارتفاع الهائل لأعداد المصابين بذلك الفيروس القاتل إضافة إلى ارتفاع أعداد الوفيات في الوقت ذاته.

ويأمل العالم بأكمله في الخروج من هذه الوضعية الصعبة خلال الأشهر القليلة القادمة حتى تعود الحياة إلى طبيعتها مجدداً.

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