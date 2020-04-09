ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي خلال تعاملات اليوم، ارتفعا بنحو 10 جنيهات دفعة واحدة لكل جرام، مقارنة بمستواه أمس.

وأوضح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في الغرف التجارية بالقاهرة، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 725 جنيها مقابل 715 جنيها، أمس، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 621 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 829 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5800 جنيها.

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وحسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء، زادت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، وبلغ سعر الأونصة بنحو 16.3 دولارا بنسبة 0.99% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، لتسجل 1662 دولارا للأونصة، في الساعة الـ12 و50 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، بينما زادت أسعار الذهب العالمية وسط مخاوف المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة، إلى جانب اجتماع كبار منتجي النفط والذي يسعر للحد من تراجع السوق، في ظل تحسن الشهية على أمل انحسار وباء فيروس كورونا المستجد قريبا، على خلفية تراجع بعض الدول تدريجيا عن فك الحظر، إلى جانب الأنباء بشأن اقتراب التوصل لعلاج فعال.

وكانت أسعار الذهب العالمية، أمس، شهدت تراجعا كبيرا وسط تفوق قوة الدولار وعملية جني الأرباح في اتجاه العزوف عن المخاطر بسبب المخاوف المتعلقة بزيادة أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” وتفشيه عالميا في مختلف أنحاء العالم.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز العالمية، تراجعت أسعار الذهب خلال المعاملات الفورية بنحو 1.% دولار للأونصة بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش، فيما صعد إلى أعلى مستوى منذ 10 مارس الماضي، أمس الثلاثاء محققا 1671.40 دولار.

بينما زادت قيمة العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1685.70 دولار للأونصة، فيما ارتفع الدولار بنحو 0.1% أمام العملات الرئيسية، ما أسفر عن زيادة تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين الحائزين العملات الأخرى، بعدما شهد أمس تراجعا كبيرا تسبب في خسارة الدولار أمس الثلاثاء واعتبر أسوأ انخفاض مقابل سلة من العملات في نحو أسبوعين.

وكانت أسعار أوقية الذهب حققت أعلى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع وذلك بدعم من توقعات اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية حول العالم من أجل محاولة التصدى للأضرار الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، فيما شهدت أسعار الذهب صعودا في المعاملات الفورية بنحو 3.0% إلى 1664.05 دولار للأونصة، فى أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي وهو أعلى مستوى له منذ 11 مارس الماضي، بينما شهدت العقود الأمريكية للذهب قفزة بنحو 0.2 % لتبلغ عند التسوية 1693.90 دولار للأونصة، ما زاد من مكاسبهاخلال التعاملات اللاحقة على التسوية لتصعد أكثر من 4.0% .