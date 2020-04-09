أقساط متغيرة واختيارية.. البنك الأهلي يبدأ بيع وثيقة “معاش بكره” في 40 فرعا.. اليكم تفاصيلها

تفاصيل وثيقة معاش بكره المقدمة من البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، حيث يبدأ البنك الأهلي في بيع وثيقة “معاش بكره” يوم الأحد المقبل في 40 فرعا من فروع البنك الأهلي، بحسب بيان صادر من شركة مصر لتأمينات الحياة.

ومن ضمن مواصفات وثيقة “معاش بكره” أنها لا تتطلب كشفاً طبياً للحصول عليها، وتتيح للعميل تحديد قيمة المعاش وفقا لرغبته سواء دفعة واحدة أو على دفعات شهرية عند بلوغه سن الاستحقاق، وكذلك المرونة في دفع أقساط متغيرة واختيارية بناءً على قدرته دون الحاجة إلى دفع أقساط ثابتة.

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ويروج البنك الأهلي حصرياً لبيع وثيقة معاش بكره التي ستطلقها شركة مصر لتامينات الحياة، التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

شروط الحصول على وثيقة معاش بكره

1- يبدأ بيع الوثيقة لسن من 18 وحتى 59 عاما.

2- يمكن للعميل الحصول على 4 وثائق بحد أقصى وثيقة لكل سن استحقاق .

3- الحد الأدنى لعمر الوثيقة هو 5 سنوات

4- الحد الأدنى لقسط التأمين الواحد هو 500 جنيه مصري والحد الأقصى هو 60,000 جنيه مصري لكل وثيقة خلال العام.

5- في حال قرار تصفية الوثيقة، يمكن للعميل تصفية الوثيقة بعد مرور سنة واحدة فقط من إصدارها وتحسب قيمة التصفية بداية من السنة الثانية كالتالى:

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السنة الثانية والثالثة: 95% من أي قسط وحيد مدفوع مضى على سداده عام واحد.

نهاية السنة الثالثة وما بعدها: 100% من أي قسط وحيد مدفوع مضى على سداده 3 سنوات فأكثر.

6- صرف المعاش يكون إما دفعة واحدة أو من خلال معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أعوام أو 15 سنة.

7- يتم صرف المعاش “معاش بكرة” في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المتفق عليه (50 أو55 أو 60 أو 65 عاما) أو في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق.

مزايا وثيقة معاش بكره

1- تدفع وثيقة “معاش بكره” مبلغًا تقاعديًا، ويكون أمام المؤمن عليه ثلاث اختيارات عند بلوغه سن الاستحقاق المتفق عليه:

دفعة واحدة

دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 سنوات

دفعات شهرية مضمونة لمدة 15 سنة

2- يتم دفع مبلغ المعاش في واحدة من الحالات التالية أيها يحدث أولاً:

عند بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المحدد.

في حالة وفاة المؤمن عليه، لا قدر الله، خلال مدة الوثيقة وقبل بلوغ تاريخ الاستحقاق.

في حالة العجز الكلي الدائم للمؤمن عليه، لا قدر الله، خلال مدة الوثيقة وقبل بلوغ تاريخ الاستحقاق.

3- تدخل وثيقة معاش بكرة سحب نصف سنوي، والجائزة هي زيادة قدرها 75٪ من مبلغ الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية المضمونة، يتم دفع مبلغ الجائزة عند تاريخ الاستحقاق طبقاً للشروط الأساسية المتفق عليها.

4- تصدر وثيقة معاش بكرة بقسط وحيد ويمكن للعميل إضافة أقساط أخرى خلال مدة التأمين لزيادة قيمة مبلغ المعاش أو الدفعات المضمونة الخاصة به دون التزام بموعد أو قيمة محددة للقسط.

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5- يتم احتساب مبلغ التقاعد أو الدفعات المضمونة وفقاً لعمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المحدد في الوثيقة.

6- لا يتم إلغاء الوثيقة أو تخفيض قيمتها في حالة عدم سداد العميل أقساط إضافية.

7- يتم استلام الوثيقة خلال دقائق مباشرة من أي من فروع البنك الأهلي المصري.

أمثلة توضيحية لوثيقة معاش بكرة

سن التقاعد المحدد : 60 عاماً السن القسط الوحيد المدفوع المزايا الممنوحة بموجب القسط

الوحيد المدفوع (أ) أو (ب) أو (ج) مبلغ تأمين دفعة معاش شهرية

120 دفعة معاش دفعة معاش شهرية 180 دفعة معاش 20 10,000 98,090 1,168 916 24 10,000 83,200 991 777 30 10,000 61,790 736 577 35 10,000 46,570 555 435 الاجمالى 40,000 28,9650 3,450 2,705

على مدار 15 عاماً فقط ( من سن 20 حتى سن 35 عاماً) من خلال سداد 4 دفعات فقط ( سن 20، 24، 30، 35 عاماً) بإجمالي أقساط مسددة 000 40 جنيه مصري عن مدة 15 عام بمتوسط شهري 222 جنيه مصري فقط.

أصبح من حقك :

الحصول على مبلغ تأمين دفعة واحدة قدرها 650 289 جنيه أي أكثر من 7 أضعاف ما دفعته.

او

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الحصول على 120 دفعة معاش شهري مؤكدة قيمة كل دفعة 3450 جنيه بإجمالي مبلغ 000 414 جنيه أي أكثر من 10 أضعاف ما دفعته.

او

الحصول على 180 دفعة معاش شهري مؤكدة قيمة كل دفعة 2705 جنيه بإجمالي مبلغ 900 486 جنيه أي أكثر من 12 ضعف ما دفعته.

وذلك عن كافة حالات الاستحقاق:

-بلوغ سن التقاعد

-الوفاة

-العجز الكلي