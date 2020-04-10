عاجل: البترول تعلن تخفيض أسعار البنزين 25 قرشًا وتثبيت سعر السولار

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار الوقود بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف في الفترة من يناير إلى مارس 2020 مقارنة بالفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019، وذلك علي أساس أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضي يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وفى ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذا الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقعات بارتفاع الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.

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وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل أسعار البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى:

– سعر بنزين 95 بـ 8.50 جنيه للتر.

– سعر بنزين 92 بـ 7.50 جنيه للتر.

– سعر بنزين 80 بـ 6.25 جنيه للتر.

– كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.

وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحاً يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى أسعار المنتجات البترولية.