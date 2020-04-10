أسعار الخضروات تعود للارتفاع في سوق العبور خلال أسبوع

شهدت أسعار بعض أصناف الخضروات ارتفاعا، خلال الأسبوع الماضي، في سوق العبور، حيث ارتفعت أسعار البصل والطماطم والفاصوليا، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار يوم الجمعة الماضي، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وجاءت أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، حسبما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور، كالتالي حيث سجلت أسعار الطماطم زيادة بلغت نحو 100 قرشٍ، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و 5 جنيهات، كما تراوح سعر البطاطس بين 175 قرشا و275 قرشا للكيلوجرام.

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وبزيادة 100 قرشٍ.. تراوح سعر كيلو البصل بين 2.5 جنيه و9 جنيهات، فيما تراجع كليو جرام الكوسة نحو 125 قرشا، وتراوح الكيلو جرام بين 150 قرشًا و275 قرشًا، فيما زاد كيلو الفاصوليا نحو 2.5 جنيه، وتراوح سعر الكيلو بين 4 جنيهات و7 جنيهات.

وبزيادة بلغت نصف جنيه، تراوح سعر كيلوجرام الباذنجان البلدي بين جنيهين و5.5 جنيه، ويلغ سعر كليو جرام الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة تراوحت بين جنيهين و4 جنيهات.

وسجل سعر كليو جرام الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها، بزيادة بلغت نحو 4 جنيهات، وتراوح سعر كليو جرام الملوخية بين 4 جينهات و6 جنيهات للكيلو، حيث شهدت الملوخية تراجعا بلغ نحو 100 قرش.

فيما تراوح سعر كليو جرام الخيار البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسجلت البامية في سوق العبور بين 25 جنيها و30 جنيها

للكيلو جرام.

وعن أسعار الفاكهة، في سوق العبور، سجل سعر كيلو جرام البرتقال “أبو سرة” 3 جنيهات حتى 8.5 جنيه، بتراجع بلغ نحو جنيهين، وتراوح سعر كيلو جرام اليوسفي بين 4 جنيهات و8 جنيهات، بزيادة بلغت 100 قرش، وبزيادة بلغت 3 جنيهات، سجل سعر الليمون البلدي بين 3.5 جنيه و15 جنيها.

كان رئيس شعبة الخضروات في الغرفة التجارية بالقاهرة يحيى السني، قال إن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت زيادةً كبيرة في السوق المحلية نتيجة للإقبال الشديد من المواطنين، إلى جانب زيادة الأسعار من قبل تجار التجزئة لاستغلال المواطنين.

وقال رئيس شعبة الخضروات والفاكهة: “اللي بيشتري كيلو غير اللي بيشتري 10 كيلو ويخزنها”، مطالبا المواطنين بتجنب تخزين الخضروات والفاكهة، تجنبًا لرفع الأسعار، ومن أجل التعاون مع الدولة؛ لتوفير احتياجات المواطنين.

وتوقع رئيس شعبة الخضروات والفاكهة زيادة الأسعار، خلال الأيام المقبلة، في سوق التجزئة، وكانت الأسعار شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، إلى جانب عدم توفر بعض السلع نتيجة لإقبال المواطنين لشراء الخضروات والفاكهة.