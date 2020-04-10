أسعار السمك تتراجع بشكل واضح في سوق العبور مقارنة بالأسبوع الماضي

تراجعت أسعار السمك بشكل واضح للغاية انطلاقاً من اليوم الجمعة في سوق العبور مقارنة بما كان عليه الوضع في نفس ذات التوقيت من الأسبوع الماضي، وذلك بحسب البيانات التي كشف عنها الموقع الرسمي لسوق العبور.

وكان ارتفاع أسعار السمك في الأسبوع الماضي قد تسبب في حدوث حالة من الركود نوعاً ما سواء في سوق العبور أو حتى في بقية الأسواق المحلية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مما أجبر التجار بالتالي على تخفيض الأسعار من أجل عودة حركة الشراء إلى طبيعتها من جديد مثلما كان الوضع في فترات سابقة.

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ولعل الوقت الحالي يعتبر مثالياً للغاية بكل ما تحمله الكلمة من معنى من أجل تخفيض أسعار السمك، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار بقية السلع الغذائية الأساسية من أسعار الدواجن على سبيل المثال إضافة إلى أسعار اللحوم، لذا من المتوقع أن يلجأ المواطنون إلى الإقبال على شراء السمك بجميع أنواعه مع حلول شهر رمضان الكريم، ويبقى أمل الشارع المصري في عدم ارتفاع أسعار السمك مجدداً خلال الأسابيع القادمة.

وإليكم الآن أسعار السمك في سوق العبور خلال الأسبوع الحالي:

كيلو سمك البلطي / بات سعره يتراوح ما بين 24 وبين 30 جنيهاً أي أنه تراجع بمعدل 4 جنيهات عما كان عليه الحال في الأسبوع الماضي.

كيلو فليه البلطي / بات سعره يتراوح ما بين 30 و90 جنيهاً.

كيلو الجمبري / بات سعره يتراوح ما بين 210 وبين 290 جنيهاً أي أنه تراجع بمعدل 80 جنيهاً، حيث كان سعره في الأسبوع الماضي يتراوح ما بين 300 وبين 360 جنيهاً.

كيلو سمك البوري / بات سعره يتراوح ما بين 55 وبين 61 جنيهاً أي أنه تراجع بمعدل 5 أو 9 جنيهات تقريباً، حيث كان سعره في الأسبوع الماضي يتراوح ما بين 60 و70 جنيهاً.

كيلو الكابوريا / بات سعره يتراوح ما بين 30 وبين 170 جنيهاً أي أنه تراجع بمعدل 10 جنيهات.

كيلو سمك الكاليماري والسبيط / بات سعره يتراوح بين 110 جنيه وبين 160 جنيهاً.

كيلو سمك المكرونة السويسي / بات سعرها يتراوح بين 50 وبين 70 جنيهاً أي أنه تراجع بمعدل 10 جنيهات.

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