سعر الفائدة يرتفع في 3 بنوك خاصة على شهادات الادخار .. تعرف على التفاصيل

اتخذت 3 بنوك خاصة على مدار الأيام القليلة الماضية قراراً في غاية الأهمية يتمثل في زيادة أسعار الفائدة على بعض الشهادات الادخارية لديها، حتى تكون قادرة على منافسة شهادة ال15% المتوفرة حالياً في بنك مصر والبنك الأهلي المصري.

وكان بنك مصر قد أعلن منذ قرار تخفيض أسعار الفائدة الذي كشف عنه البنك المركزي المصري بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد عن إتاحة شهادة يصل سعر فائدتها إلى 15%، وهو نفس الأمر الذي أعلن عنه البنك الأهلي المصري.

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وبناءً على ذلك، قررت كلاً من بنوك العربي الإفريقي إضافة إلى التجاري الدولي وأيضاً الإسكندرية رفع أسعار الفائدة على بعض الشهادات من أجل جذب العملاء من جديد، بعدما اتجه الجميع مؤخراً إلى بنكي مصر والأهلي المصري، علماً بأن الهدف الرئيسي لجميع البنوك هو الحفاظ على قدرتها التنافسية خلال المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد حالياً بسبب انتشار فيروس كورونا.

وإليكم الآن أسعار الفائدة الجديدة في البنوك الخاصة على الشهادات الادخارية:

البنك العربي الإفريقي / قرر مسؤولو البنك العربي الإفريقي رفع سعر الفائدة على شهادة ادخار اميرالد ذات العائد الثابت والتي تصل مدتها إلى 3 سنوات، حيث جاءت نسبة الارتفاع بين 1.25% إلى 1.5%.

وأصبح العائد الشهري على الشهادة 12% سنوياً، فيما أصبح العائد الربع سنوي 12.25% سنوياً، كما أصبح العائد النصف سنوي 12.375% سنوياً، بينما أصبح العائد السنوي 12.5% سنوياً.

البنك التجاري الدولي / قرر مسؤولو البنك التجاري الدولي رفع سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت والتي تصل مدتها إلى 3 سنوات، حيث جاءت نسبة الارتفاع بين 1.75% إلى 2.5%.

وأصبح العائد الشهري على الشهادة 12% سنوياً، فيما أصبح العائد الربع سنوي 12.25% سنوياً، بينما أصبح العائد النصف سنوي 12.25% سنوياً، كما أصبح العائد السنوي 12.25% سنوياً.

بنك الإسكندرية / قرر مسؤولو بنك الإسكندرية رفع سعر الفائدة على شهادة “اليكس ستار” ذات العائد الثابت والتي تصل مدتها إلى 3 سنوات، حيث بلغت نسبة الارتفاع 1%، وأصبح العائد الشهري على الشهادة 10% سنوياً، بينما أصبح العائد الربع سنوي 10.25% سنوياً.

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