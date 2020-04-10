صندوق النقد العربي يتوقع تأثر الاقتصاد المصري سلبياً من 5 جوانب بسبب فيروس كورونا

توقع صندوق النقد العربي أن الاقتصاد المصري سوف يتأثر بشكل سلبي للغاية على مدار الأشهر القادمة من العام الحالي 2020، بسبب استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد مثلما هو الحال بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي.

وأكد صندوق النقد العربي في التقرير الصادر له عن شهر أبريل الحالي أن الاقتصاد المصري سوف يتأثر تحديداً من 5 جوانب أو محاور أساسية، وهو التأثير السلبي المرتبط بمعاناة الاقتصاد العالمي بشكل عام، على أن يظل نفس الوضع قائماً لحين نهاية أزمة فيروس كورونا وعودة أنشطة الحياة إلى طبيعتها من جديد.

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وأشار أيضاً إلى أن الجانب الأول الذي يعاني منه الاقتصاد المصري هو تراجع مستوى الصادرات، علماً بأن هذه الصادرات تساهم بحوالي 20% من الناتج الإجمالي المحلي، أما الجانب الثاني يتمثل في تراجع عائدات مختلف قطاعات الخدمات الإنتاجية والتي تمثل حوالي 29% من الناتج الإجمالي المحلي.

وشدد صندوق النقد العربي على أن الجانب الثالث يتمثل في القطاعات الاقتصادية وتحديداً قطاع السياحة إضافة إلى الخدمات، حيث تأثرت كل الوظائف التابع لهذه القطاعات بصورة سلبية للغاية، كما توقفت جميع عائدات السياحة في مصر بأكملها، بينما توقفت عائدات قناة السويس ولم تعد هناك تحويلات من المصريين من الخارج.

وأضاف أيضاً أن الجانب الخامس والأخير يتمثل في مشاكل الموازنة المالية العامة، حيث تراجعت الإيرادات العامة بشكل واضح بسبب تراجع الموارد الضريبية التي تستفيد منها الدولة، وذلك في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة المصرية إلى إنفاق المزيد من الأموال الطائلة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن المؤكد أن هذه الآثار السلبية كانت ستكون أكبر بمراحل أعلى لولا القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري على مدار الأسابيع القليلة الماضية، حيث ساهمت جميع هذه القرارات في دعم الاقتصاد المصري والمحافظة عليه من الانهيار، على أمل أن يتحسن الوضع في الأشهر القادمة سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد العالمي وتعود الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها.

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