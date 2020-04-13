زيادة الطلب ترفع سعر الدواجن البيضاء في الأسواق مع بداية الأسبوع

أعلن رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء نحو أربعة جنيهات في الكيلو الواحد في المزرعة، وذلك في بداية التعاملات خلال الأسبوع الحالي بالمقارنة بمستوياتها خلال الأسبوع الماضي.

وقال رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية إن كيلو جرام الدواجن البيضاء شهد ارتفاع في المزرعة، خلال الأسبوع الحالي ووصل إلى نحو 28 جنيهًا، وذلك مقابل ما بين 24 و 25 جنيها للكيلو جرام، خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن سعر كيلو جرام الدواجن البيضاء في الأسواق ارتفاع ووصل إلى سعر بين 32 و 33 جنيها، في مقابل 29 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي.

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وأضاف عبد العزيز السيد أن زيادة الطلب على الدواجن البيضاء كان سببا في ارتفاع أسعارها، خلال الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن سعر كرتونة البيض شهد استقرار في الأسواق عند المستويات نفسها خلال الأسبوع الماضي، وتراوحت ما بين 33 و35 جنيها.

وأشار رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية إلى أن سعر كيلو جرام الدواجن البلدي سجل في المزرعة نحو 37 جنيها، موضحا أن سعر كيلو جرام البلدي في الأسواق وصل إلى نحو 43 جنيها للكيلو جرام، موضحا أن سعر الكتكوت يتراوح بين 11 و 14 جنيها، وأن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

تعمل وزارة الزراعة خلال الوقت الراهن على تكثيف جهودها من أجل دعم المستثمرين، ودعم كافة المشروعات الخاصة بالثروة الداجنة من خلال تشجيع الإنتاج المحلي الوطني، كما تعمل الوزارة على تطوير عنابر خاصة تربية الدواجن، والعمل على تشجيع صغار المربين من خلال الجمعيات التعاونية، والعمل على توفير الدعم اللازم لدعم نجاح مشروعاتهم الصغيرة.

ولا تخلو الأسواق من وجود العديد من تجار الدواجن بسبب حاجة الأسر المصرية إلى الدواجن بشكل يومي كوجبة أساسية بسبب رخص ثمنها مقارنة بأسعار اللحوم البلدي الجملي والعجالي وأسعار الأسماك بالإضافة إلى تنوع أنواع الدواجن التي تتناسب مع الجميع.

ويختلف سعر الدواجن بمصر على حسب نوع الدواجن سواء كانت دواجن بلدي أو دواجن بيضاء او دواجن حمراء أو دواجن ساسو، فلكل نوع من أنواع تلك الدواجن سالفة الذكر لها سعر مختلف عن غيره من الأسعار داخل الأسواق التجارية.

تتوافر بمحلات بيع الدواجن العديد من أنواع الطيور الأخرى بالإضافة إلى الدواجن، حيث يوجد بها البط والديك الرومي والحمام، وبعض المواطنين يشترون الطيور الحية والآخرون يشترونها مذبوحة وتم تنظيفها بمعرفة البائعين في تلك المحلات.