“لافارج” تخفض سعر الأسمنت الممتاز في السوق المحلية

أعلنت شركة لافارج للأسمنت تخفيض أسعار أسمنت الممتاز بنحو 50 جنيها في الطن، في السوق المحلية، كما أرسلت الشركة إخطارًا إلى الوكلاء وكذا التجار من أجل إعلامهم بتخفيض أسعار الأسمنت إلى نحو 900 جنيهٍ في الطن للمستهلك.

ونوّهت شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية بالقاهرة، بالقرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرًا والخاصة بتخفيض أسعار الطاقة للمصانع، مشيرة إلى أن القرار ينتظر أن يؤتى بثماره على أسعار الأسمنت خلال الأيام القليلة المقبلة.

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يشار إلى أن شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية بالقاهرة، أكدت أن أسعار الأسمنت قد تشهد انخفاضًا خلال الفترة الحالية بسبب وجود عدة عوامل منها زيادة عدد المصانع الوطنية داخل مصر، وهو ما قد يخلق تنافسًا بين المصانع وبعضها البعض، بحيث يكون السعر واحدًا من عناصر المنافسة بين الشركات وبعضها.

وتلعب العروض التسويقية أيضا والتي تقدمها كل الشركات للتجار وكذا الموردين على تخفيض الأسعار ما يجعل هناك منافسة بين الشركات، كما تعد الأسعار العالمية للأسمنت من العناصر التي تساهم بشدة في تراجع الأسعار وانخفاض سعر الطن، وذلك بخلاف تراجع المبيعات في الأسواق المحلية مع زيادة الإنتاج المحلي من الأسمنت، فكل تلك العناصر تساهم في عملية تخفيض الأسعار في الأسواق.

وأعلنت شركات الأسمنت تخفيض أسعار الطن في السوق المحلية، اليوم، لتصل إلى أقل الأسعار منذ نحو 3 شهور مضت، حيث انخفض سعر طن الأسمنت في شركة “وادي النيل” إلى نحو 810 جنيهات مصرية، ووصل طن أسمنت “أسيك المنيا حورس” إلى نحو 775 جنيها مصريا، يبنما سجل طن “لافارج” للأسمنت منتج المخصوص 785 جنيها، وبلغ سعر طن شركة “صناعات مواد البناء” منتج التعمير 798 جنيها، وسعر طن أسمنت “العريش” منتج العسكري 770 جنيها.

وشهد سعر “أسمنت بني سويف” تراجعا مسجلا 800 جنيه في الطن بينما انخفض سعر طن أسمنت أسمنت سيناء منتج سيناء مسجلا 735 لـ765 جنيها مصريا.

ووصل سعر طن أسمنت شوري إلى 785 جنيها، بينما بلغ سعر طن أسمنت النهضة (منتج الصخرة) 775 جنيها، سعر طن مصر للأسمنت قنا منتج المسلة 780 جنيها، وسجل سعر طن جنوب الوادي 780 جنيها، وبلغ سعر طن أسمنت حلوان 808 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت أسيك المنيا 790 جنيها، وأسعار طن أسمنت ميدكوم أسوان منتج أسوان 775 جنيها.

وفي ذات السياق، بلغ سعر طن أسمنت العربية (منتج النصر) 778 جنيها، وسجل طن السويس للأسمنت 805 جنيها.