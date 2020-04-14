تزاحم مكاتب البريد في الشرقية لصرف منحة “القوى العاملة”

توافد المواطنون على مكاتب البريد في محافظة الشرقية، اليوم، بشكل كبير ما أسفر عن التزاحم أمام المكاتب بشأن صرف منحة القوى العاملة التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة وقيمتها 500 جنيه تصرف لمدة 3 أشهر.

وشهدت المكاتب تكدس العشرات من المواطنين دون أي اعتبار لإجراءات السلامة والأمان التي أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية تجنبا لانتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وكان صرف المنحة بدأ أمس، على أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل، على أن تبدأ عملية الصرف من الساعة الـ8 صباحا وحتى 5مساء في مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري.

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جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة، أعلنت عن بدء إجراءات صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه للعمالة “غير المنتظمة” مساهمة في رفع العبء عن كاهلهم، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بعد إعلان محمد سعفان وزير القوى العاملة، تسجيل 130 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة والذي بدأ منذ الخميس الماضي، وحتى الآن.

وأكد الوزير، على صرف مديرية القوى العاملة في البحيرة، 28 ألفا و792 جنيها منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة.

وطالبت الوزارة، العمالة غير المنتظمة، بضرورة بالإسراع في تسجيل أنفسهم باعتبار أن ذلك هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg ، مكدة على عدم قبولها طلبات باليد من المواطنين، وإنما يتعين على الراغبين تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني.

وفي السياق ذاته، قال مجلس الوزراء، إن هناك حسابا خاصا لمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق “تحيا مصر” يتلقى كل المساهمات والتبرعات.

وأضاف المجلس، أن من يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية، سويفت كود: CBEGEGCXXXX، موضحا أن اسم الحساب: صندوق تحيا مصر 037037 – مواجهة الكوارث والأزمات.

وأعلن محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، طرق التبرع للصندوق، موضحا أن أي مواطن يستطيع التبرع لصالح الصندوق من خلال البطاقة الائتمانية الخاصة به، من خلال الموقع الرسمي لتحيا مصر، أو من خلال طلب إرسال مندوب له.

واستكمالا لدعم العمالة غير المنتظمة، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف تخصيص 50 مليون جنيه من باب البر للمتضررين من آثار فيروس كورونا، ولا سيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية، وسيتم ذلك من خلال التنسيق مع مجلس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف وحرصها الشديد على الإسهام فى خدمة المجتمع وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية، ولاسيما فى أوقات الشدائد والأزمات.