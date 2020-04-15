“بنك مصر” يقدم شهادات إدخار دولارية بفائدة تصل إلى 18.8%

قدم بنك مصر، عددًا من الشهادات الادخارية الدولارية، جاء ذلك لاستيفاء رغبة العملاء وتقديم التنوع في الشهادات المقدمة لهم، وتتميز تلك الشهادات بتقديم العائد الذي يصرف دوري بفائدة عالية تصل إلى 18.8% للشهادة ذات الأجل 5 سنوات.

وأعلن البنك أن الشهادات الدولارية المقدمة هي:

1- الشهادة الدولارية ذات الأجل لمدة 3 سنوات بعائد ثابت، موضحا أنها قابلة للتجديد ويصرف العائد لها بشكل دوري (ربع سنوي)، ومعدل العائد 2.15%، وفئة الشهادة 100 دولار ومضاعفاتها.

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2- الشهادة الدولارية ذات الأجل 5 سنوات، بعائد ثابت، مشيرا إلى أنها قابلة للتجديد، ويصرف العائد لها بشكل دوري (ربع سنوي)، ومعدل العائد الحالي 2.20%، وفئة الشهادة 100 دولار ومضاعفاتها.

3- الشهادة الدولارية ذات العائد المتغير بالدولار الأمريكي، ومدتها 3 سنوات، وهي قابلة للتجديد، ويصرف العائد لها بشكل دوري (نصف سنوي)، ومعدل العائد حاليًا 2.375 عائد متغير، وفئة الشهادة 500 دولار ومضاعفاتها.

4- الشهادة الدولارية (الاختيار) ذات العائد التراكمي لمدة عام، وهي غير قابلة للتجديد، ويصرف عائدها في نهاية المدة، وسعر الفائدة عليها 2% مركب (2% تقريبًا + أصل المبلغ)، وفئة الشهادة 981 دولارًا ومضاعفاتها.

5- الشهادة الدولارية (الاختيار) ذات العائد التراكمي لمدة 3 سنوات، وهي غير قابلة للتجديد، ويصرف عائدها في نهاية المدة ، وسعر الفائدة عليه 3% مركّب (9.17% عائد + أصل المبلغ تقريبًا)، وفئة الشهادة 916 دولارًا ومضاعفاتها.

6- الشهادة الدولارية (الاختيار) ذات العائد التراكمي لمدة 5 سنوات، وهي غير قابلة للتجديد، ويصرف عائدها في نهاية المدة، وسعر الفائدة عليها 3.5% مركّب (18.8% عائد + أصل المبلغ تقريبًا)، وفئة الشهادة 842 دولارًا ومضاعفاتها.

7- الشهادة الدولارية (بلادي)، لمدة سنة، وتجدد حسب رغبة العميل، ويصرف عائدها دوريا بشكل نصف سنوي، معدل العائد 2.10%، فئة الشهادة 100 دولار ومضاعفاتها.

8- الشهادة الدولارية (بلادي) لمدة 3 سنوات، وتجدد حسب رغبة العميل، ويصرف عائدها دوريا بشكل نصف سنوي، معدل العائد 2.15%، فئة الشهادة 100 دولار ومضاعفاتها.

9- الشهادة الدولارية (بلادي) لمدة 5 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل، ويصرف عائدها بشكل نصف سنوي، معدل العائد 2.20%، فئة الشهادة 100 دولار ومضاعفاتها.