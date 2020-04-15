زيادة سعر الدولار الأمريكي وسط نظرة متشائمة عالميا

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم، وسط نظرة متشائمة بشأن الاقتصاد العالمي، جاء ذلك بعدما أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتصريحات بوقف التمويل لمنظمة الصحة العالمية وسط تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وكان ترامب، علق التمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لصالح منظمة الصحة العالمية، مع مراجعة استجابتها لتفشي وانتشار فيروي كورونا “كوفيد 19″ـ الأمر الذي أسفر عن لجوء عدة مستثمرين لتقديم السيولة النقدية في ظل المخاوف بشأن انتهاء الأزمة الحالية وسط ركود عالمي.

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وأضاف ترامب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في البيت الأبيض، مساء أمس، أن أصدر تعليماته للإدارة الأمريكية بشأن وقف التمويل الموجه لصالح المنظمة، جاء ذلك بالتزامن مع إعادة تقييم دور المنظمة في سوء الإدارة الشديد والتغطية لانتشار الفيروس المميت، موجها العديد من الانتقادات لعمل المنظمة، مشيرا إلى أن أحد أبرز القرارات الخطيرة التي اتبعتها المنطمة هو معارضة منع السفر للصين ودول أخرى.

وأوضح أنه من حسن الحظ أنه لم يستجب لتوجيهات تلك المنظمة وأوقف السفر للصين من أجل إنقاذ حياة الناس، مضيفا أنه كان يجب أن يتخذ ذلك القرار من سنوات لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشكلات عديدة مع المنظمة ولا تزال مستمرة، موضحا أن الإدارة الأمريكية ستجري تحقيقاً عاجلا خلال الفترة من 60 إلى 90 يوماً.

بينما أعلن بنك أوف أمريكا ميريل لينش، اتجاه العديد من المستثمرين لحيازة السيولة النقدية بكمية أكبر من ما لحقت بأزمة هجمات 11 سبتمبر في عام 2001، بينما تزداد مخاوف توقعات الركود العالمي.

وقال بنك جولدمان ساكس الاستثماري، إن تراجع الاقتصاد العالمي سوف يكون أسوأ ضررا من الأزمة المالية في 2008 بينما توقع صندوق النقد الدولي تراجع الاقتصاد الأمريكي بنحو 5.8 %.

ووفقا لما ذكر تقرير “بيج بوك”، فمن المقرر الإعلان عن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في أمريكا اليوم، بشكل مرتقب، في ظل تجاوز أعداد الإصابة بالفيروس المستجد “كوفيد 19″، إلى نحو نصف مليون حالة إصابة في أمريكا ونحو 26 ألف شخص حتى الآن، حسبما ذكرت جامعة “جونز هوبكينز” الأمريكية.

وزادت العملة الخضراء أمام اليورو بنسبة 0.4% حيث بلغت مستوى 1.0935 دولار، بينما ارتفعت أمام العملة اليابانية بنسبة 0.1% لمستوى 107.35 ين، فيما يشهد الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني زيادة بنحو 0.8% مسجلا 1.2517 دولار، وارتفع أمام العملة السويسرية بنسبة 0.4% ليصل إلى 0.9636 فرنك.

وزاد المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.5% إلى 99.396.

جدير بالذكر أن