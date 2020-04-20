أماكن التخزين الأمريكية تخفض أسعار النفط لأدنى مستوى في 21 عاما

شهدت أسعار النفط العالمية هبوها حادا ووصلت إلى أدنى مستوياتها، وذلك خلال التعاملات في أولى جلسات الأسبوع، اليوم الاثنين، لتستمر عملية موجة خسائر النفط الممتدة، منذ جلسات الأسبوع الماضي.

جاء ذلك بسبب وجود مخاوف متنامية بشأن نفاد أماكن تخزين خام النفط المنتج في الولايات المتحدة، وذلك بعدما فشل اتفاق خفض الإنتاج لتحالف “أوبك +”، أثبت الاتفاق عدم فاعليته في عملية تعويض الخسائر الناتجة عن انهيار الطلب على النفط.

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وبالنسبة للخام الأمريكي، انخفض سعر العقود الآجلة لتسليم شهر مايو وذلك بنسبة بلغن نحو 16 في المائة؛ ليسجل أدنى مستوى للبرميل 15.27 دولار، بعدما تدنى إلى نحو 14.47 دولار للبرميل مع بداية الجلسة.

وبذلك سجل الخام الأمريكي أدنى مستوى له، منذ شهر مارس من عام ١٩٩٩، فيما شهد سعر العقود الآجلة تسليم شهر يونيو انخفاضًا بلغ نحو 5.9 في المائة وذلك عند مستوى 23.75 دولار للبرميل.

أما خام برنت تسليم شهر يونيو، فقد شهد تراجعًا بنسبة وصلت إلى 0.9 في المائة، ليسجل نحو 27.84 دولار للبرميل، بعد أن خسر ما يقرب من 11 في المائة، من قيمته خلال الأسبوع الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء أسباب تدني أسعار الخام الأمريكي إلى أدنى مستوياته، إلى وجود مخاوف من قبل المستثمرين من أن تستنفد مراكز تخزين الخام في ولاية أوكلاهوما الأمريكية سعتها التخزينية إلى حدٍ قد يدفع المنتجون الأمريكيون إلى دفع أموالٍ إلى عملائهم مقابل شراء الخام من أجل التخفيف من “تخمة المعروض” بالإضافة إلى توفير أماكن التخزين.

ونقلت وكالة “بلومبرج” الأمريكية عن مؤسس مجموعة “فاندا إنسايتيس” في سنغافورة فاندانا هاري، قوله، إن مستوى الأسعار الحالية يبين فشل اتفاق تحالف “أوبك +” من أجل خفض إنتاج خام النفط عن تعويض الانهيار المسجل في معدلات الطلب؛ لتبقى أسواق الطاقة حتى تحت رحمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

وأضاف مؤسس مجموعة “فاندا إنسايتيس” في سنغافورة، أنه لكي نقترب من إعلان إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي رسميا، قد يحدث في الفترة المقبلة مزيدًا من الانخفاض في أسعار النفط، أو قد يظل قرب المستويات الحالية.

وأوضحت البيانات التي صدرت عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، خلال الأسبوع المنقضي، أن هناك ارتفاعًا في حجم المخزونات الأمريكية بنسبة بلغت نحو 48 في المائة، أي نحو 55 مليون برميل منذ نهاية شهر فبراير الماضي، مبينة أن السعة التخزينية في مراكز تخزين الخام تستوعب نحو 76 مليون برميل كحد أقصى حتى 30 من سبتمبر المقبل.