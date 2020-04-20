أسعار النفط الأمريكي تنهار إلى سالب 37 لأول مرة في التاريخ

انهار سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي، الإثنين، ليصل سعر البرميل إلى أقل من سالب 37 دولار، وذلك لأول مرة في التاريخ.

ووصل سعر برميل النفط الخام الأمريكي إلى سالب 37.63 دولار ليهبط سعر البرميل إلى ما دون الصفر لأول مرة منذ بدء بيع العقود الآجلة عام 1983.

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وأظهر الانهيار التاريخي فائض حجم الضخ مقارنة بالطلب الذي وصلت له أسعار النفط في ظل تفشي فيروس كورونا، وسط مخاوف من أن يجد العالم نفسه غير قادر على إيجاد أماكن لتخزين براميل النفط، في الوقت الذي يدفع فيه المنتجون المال للتخلص من البراميل التي لديهم.

ويعود جزء من أسباب تقلب أسعار النفط إلى الانخفاض الشديد بحجم التبادل التجاري لعقود مايو والتي تنتهي الثلاثاء، ونقص السيولة هذا سيفسح المجال أمام سيناريوهات سلبية تسقط فيها أسعار النفط إلى ما دون الصفر.

ورغم أن قيمة العقود الآجلة المتعلقة بشهر مايو أصبحت سلبية إلا أن قيمة تلك المتعلقة بشهر يونيو لا تزال أكثر من 20 دولار للبرميل، في حين بلغ سعر برميل نفط خام برنت، العلامة العالمية، أكثر من 25 دولار للبرميل.

وأنهى سعر النفط الخام الأمريكي الجمعة عند 18.27دولار ما يعني أن الأسعار بأكثر من 200% في يوم واحد.