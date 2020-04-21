بعد انهياره.. قفزة للبترول الأمريكي إلى ما فوق الصفر

سجلت أسعار النفط الأمريكي، اتفاعا في سعر البرميل، خلال التعاملات الصباحية اليوم، بعدما هوت الأسعار لتحت الصفر بنحو غير مسبوق حيث بلغ سعر البرميل 37.63 دولار تحت الصفر للبرميل، جاء ذلك بعدما انهار النفط الأمريكي بشكل تاريخي خلال الساعات الماضية.

وشهدت أسعار برميل النفط الأمريكي (تسليم مايو) في التعاملات الآسيوية، صباح اليوم، ما فوق الصفر على خلفية دفع المتعاملين للمشترين حتى يخلصوا السلعة التي فاضت بها الخزانات وندر الطلب عليها بسبب تفشي الوباء الصيني عالميا.

وحسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز، بدأت التداولات الصباحية للنفط الخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بـ 0.56 سنتاً للبرميل، علما بأنّ العقود الآجلة لشهر مايو تنقضي الثلاثاء.

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وكانت أسعار عقو خام البترول الأمريكي “نايمكس” انهارت لأقل من صفر، للمرة الأولى في التاريخ حيث بلغت نحو -40 دولارا للبرميل متراجعة 300%، جاء ذلك على خلفية عقود بيع البترول لشهر مايو، الخاصة بالسوق الأمريكي، إذ أن خام البترول العالمي “برنت” رغم انخفاضه لكنه لا يزال في حدود 26 دولار للبرميل، وهو المرجع الأكثر اعتمادا في سوق النفط العالمي.​