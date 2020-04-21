إطلاق موقع أخبار المال للتحليلات الفنية للعملات الرقمية وسوق الأسهم

انطلاقاً من الرغبة في الوقوف على أدق التفاصيل التي تخدم المستثمرين في جميع الأسواق العالمية، تم الإعلان منذ فترة قصيرة عن إطلاق موقع “أخبار المال“، وهو موقع إخباري مجاني يقوم بتغطية كافة الأخبار الاقتصادية العالمية دون تكاليف.

يُركز موقع أخبار المال على أخبار أسواق السلع والأسهم وبالطبع سوق العملات الأجنبية بالإضافة إلى العملات الرقمية أيضاً.

يقوم موقع أخبار المال بالاعتماد على التحليل الأساسي والتحليل الفني في تغطيته للأخبار الاقتصادية على يد العديد من المحللين الاقتصاديين الذين أثقلوا خبرتهم المهنية في كافة الأسواق عبر سنوات من العمل في هذا المجال، لكي يستطيعوا أن يدو القارئ بكل ما هو جديد من أخبار يحتاجها أثناء تعاملاته.

من ناحية أخرى لم يقتصر موقع أخبار المال على تغطية الأخبار الاقتصادية بشكل يومي فقط ولكنه أيضاً أضاف القسم التعليمي إلى قائمة اهتماماته لخدمة المتداولين العرب في كل مكان، حيث يقوم هذا القسم بشرح بعض المؤشرات واساسيات التداول في كافة الأسواق بشكل سلس وبسيط، مما يسهل على المتداول المبتدئ الإلمام بكافة التفاصيل.

على نحو متصل يتخذ موقع أخبار المال من الإمارات العربية المتحدة ومصر موقعاً له، حيث يتم امتلاك الموقع من قبل شركة White Stone Ltd وهي شركة مستقلة تتخذ من المنطقة الحرة بإمارة الفُجيرة مقراً لها.

يعمل موقع “أخبار المال” على مدار خمسة أيام في الأسبوع ويغطي الأسواق المالية السابق ذكرها لمدة عشر ساعات يومياً، وذلك إيماناً منه بضرورة إلمام المستثمر في جميع الأسواق العالمية بكافة الأخبار التي تدعم قراراته المالية.

على الجانب الآخر يتميز موقع أخبار المال عن غيره من المواقع الإخبارية الأخرى في أنه لا يترك المجال لأي خبر اقتصادي يعود من تغطيته وتحليله بالنفع الكامل للمتداول العربي في أي مكان إلا ويحلله ويقف عليه بالربط والتدقيق.

يجدر الإشارة أيضاً إلى أن موقع أخبار المال لم يُضيع الفرصة على متداولي سوق العملات الرقمية أن يكونوا بمنأى عن أخباره ومستجداته، حيث يوفر المحللين الاقتصاديين بالموقع أيضاً التحليلات الفنية والأساسية للعملات الرقمية بشكل يومي طول فترة عمل الموقع، هو ما يضع الموقع في دائرة التميز لإلمامه بكافة أخبار الأسواق العالمية.

على الجانب الآخر يغطي خبراء موقع أخبار المال سوق الأسهم الأوروبية وسوق الأسهم الآسيوية، بالإضافة إلى سوق الأسهم الأمريكية في كافة مواعيد افتتاحها وإغلاقها لإمداد المتداول في جميع أسواق الأسهم بما يحتاجه من أخبار اقتصادية وبيانات تُثقل من نظرته الاستثمارية في جميع الأوقات.

لم يقتصر موقع أخبار المال على أسواق الأسهم فحسب ولكنه تطرق أيضاً إلى السلع بكافة أشكالها، فيقوم المحللون بتحليل الذهب والنفط من الناحية الفنية والأساسية بشكل يومي، بالإضافة إلى تغطيته للأخبار الاقتصادية التي تؤثر على أسواق المال بالسلب أو بالإيجاب طيلة مدة عمل الموقع.