قفزة للدولار أمام الريال السعودي في السوق الآجلة بسبب أسعار النفط

حقق الدولار الأمريكي، قفزة في سعره أمام الريال السعودي في السوق الآجلة، اليوم، جاء ذلك على خلفية تراجع أسعار النفط وتهاوي العقود الآجلة لـ”برنت” لأضعف مستوى فيما يزيد عن عقدين بسبب انهيار الطلب بسبب تفشي الفيروس الصيني المستجد.

وارتفع عقد الدولار أمام الريال لأجل عام عند 264.3 نقطة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 وفقا لبيانات رفينيتيف.

جدير بالذكر أن الريال السعودي مربوط بالدولار عند 3.75 ريال في السوق الفورية لذلك غالبا ما تستخدم البنوك الأسواق الآجلة للتحوط في مواجهة المخاطر.

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