رئيس اتحاد البنوك يؤكد رفع الحد الأقصى لسحب الأموال مع بداية شهر رمضان

حرص محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة بنك مصر على نشر أخبار مبهجة للغاية لكافة المواطنين في الشارع المصري، وذلك بخصوص الحد الأقصى لسحب الأموال سواء من ماكينات الصراف الآلي أو حتى من كافة فروع البنوك داخل مصر.

وأكد محمد الإتربي خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء أنه تم الاتفاق مع مسؤولي البنك المركزي المصري في الساعات الماضية على رفع الحد الأقصى لعمليات السحب اليومي للمواطنين مع انطلاقة شهر رمضان الكريم المقبل.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك يشمل عمليات السحب اليومي سواء من السحب من ماكينات الصراف الآلي أو حتى السحب من كافة الفروع المختلفة التابعة لجميع البنوك داخل مصر العامة والخاصة على حد سواء.

وشدد محمد الإتربي في حديثه على أن الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي سوف يرتفع إلى 20 ألف جنيه، وذلك بعد أن كان يقتصر فقط على 5 آلاف جنيه على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف أيضاً أن الحد الأقصى للسحب اليومي من كافة الفروع التابعة للبنوك العامة والخاصة سوف يرتفع إلى 50 ألف جنيه، وذلك بعد أن كان يقتصر فقط على مبلغ 10 آلاف جنيه على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

يُذكر أن تقليص الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد سواء من ماكينات الصراف الآلي إضافة إلى فروع البنوك كان قد تم الإعلان عنه في نهاية شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020، وذلك نتيجة إلى السحب الهائل من جانب المواطنين لأموالهم المتواجدة في البنوك، مما كاد يتسبب في أزمة خانقة للاقتصاد المصري بعد سحب هذه الأموال.

وجاء ذلك السحب الهائل من المواطنين لأموالهم بسبب قرار البنك المركزي المصري المتمثل في تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3%، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذها خلال الفترة الماضية من أجل دعم الاقتصاد المصري إضافة إلى محاولة انقاذه من الانهيار، وذلك بعد تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد الذي أضر بالعالم بأكمله وليس فقط بمصر على أمل انتهاء الأزمة قريباً.

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