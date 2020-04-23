البنك الأهلي يعلن رفع حدود السحب والإيداع اليومي بالماكينات والفروع

أعلن البنك الأهلي بدايةً من اليوم الخميس، رفع حدود السحب والإيداع من 5 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه يوميا، من ماكينات الصراف الآلي، بينما يصل في الفروع إلى 50 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه.

وذلك طيقاً لقرار البنك المركزي أمس الأربعاء، بتعديل الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد لتصبح 50 ألف جنيه من فروع البنوك، و20 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.

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وقال البنك في كتاب دوري نشره، أمس، على موقعه الإلكتروني، إن القرار يأتي رغبة في التيسير على المواطنين لمقابلة احتياجاتهم لتغطية نفقات شهر رمضان المعظم.

وتبدأ باقي البنوك المصرية في فتح حدود السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي غدا الجمعة طبقا لقرار المركزي حيث أن بعض البنوك الخاصة لم تتلق تعليمات من ادارتهم الرئيسية بتعديل الحدود بحسب مديري الفروع.