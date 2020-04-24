الحكومة تنفي استبدال العملات الورقية بأخرى “بلاستيكية”

“إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات الجديدة البلاستيكية بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2020″، نبأ تداوله عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي، أوضح حقيقته المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إذ نفى صحة هذا النبأ بعد تواصله مع البنك المركزي المصري، والذي أكد أنه لا صحة لما يتداول عن إلزام المواطنين بتغيير العملات الورقية لأخرى بلاستيكية في الموعد المذكور، حيث لم يحدد بعد موعدا لطرح العملات الجديدة البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر.

وأكد البنك المركزي، حسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن العملات الورقية التي تستخدم في الوقت الحالي سارية دون تغيير يذكر بها، مضيفًا بشأن التحول إلى العملات الجديدة البلاستيكية أمه فور البدء بها ستكون أول فئة مطروحة هي فئة الـ10 جنيهات على أن تطرح باقي فئات العملة الجديدة تباعًا.

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وشدد البنك المركزي على تحذيراته من الانسياق وراء تلك الأنباء الغير صحيحة، والتي تعمل على إثارة البلبلة بين المواطنين والإضرار بالاقتصاد الوطني.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام، تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، ما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، غير إحداث بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

كان البنك المركزي المصري، أعلن إصدار عملة مصنوعة من مادة البوليمر (البلاستيك) فئة 10 جنيهات، جاء ذلك على خلفية إعلان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، خلال هامش مشاركته في منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية في مدينة الغردقة، أمس، وذلك مع بدء تشغيل مطبعة المركزي الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح نجم، في تصريحات صحفية، أن النقود البلاستيكية تدوم 3 أضعاف عمر نظيرتها الورقية أو البنكنوت.

وأكد البنك المركزي، في بيان رسمي له، أنه يستعد لإصدار عملات بلاستيكية في الفترة المقبلة، من أجل القضاء على العملات المزيفة وحل مشكلة الاقتصاد الموازي إضافة إلى السيطرة بشكل كلي على السوق النقدي.

وأوضح البنك المركزي في بيانه أن هذه الخطوة تأتي من أجل مواكبة التطور على مستوى العالم بأكمله بعدما قامت عدة دول خارجية بإصدار مثل ذلك النوع من العملات، على أن يتم تطبيق الفكرة في مصر على 4 خطوات من أجل صناعة العملات من مادة البوليمر.