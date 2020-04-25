3 بنوك حكومية تخفض الفائدة على حسابات التوفير.. اعرفها

بنسبة تصل إلى نحو 2%، قررت 3 بنوك عامة وهي “مصر، والأهلي المصري، والقاهرة”، خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير العادية، وذلك بناء على قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، خلال الشهر الماضي، حيث أعلن البنك المركزي خفض الفائدة نحو 3%، خلال اجتماعه الاستثنائي الذي عقدته لجنة السياسة النقدية، في منتصف الشهر الماضي؛ ليبلغ سعر الفائدة نحو 9.25% على الإيداع، ونحو 10.25% على الإقراض.

ومن شريحة إلى أخرى تختلف الفائدة على حساب التوفير، حيث إنه كلما ارتفعت قيمة الحساب كلما حصل العميل على سعر عائد أكبر، حيث تختلف تتباين الفائدة في الشريحة الواحدة بحسب موعد صرف العائد عليها سواء كان صرف العائد شهريا أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنويا.

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ومن بنك إلى آخر تختلف نسبة الفائدة على حساب التوفير، وبحسب كل شريحة تحدد البنوك جميعها أسعار الفائدة، ونستعرض خلال التقرير الحالي أسعار الفائدة على حساب التوفير العادي في بنوك “مصر، والأهلي المصري، والقاهرة” وهي:

حساب التوفير في بنك مصر:

حساب التوفير في بنك مصر يتكون من نحو 5 شرائح، تتدرج بينهم الفائدة وذلك بحسب حجم كل شريحة، وموعد صرف عائدها، ويكون مبلغ 1500 جنيه هو الحد الأدنى لفتح الحساب.

من 1500 جنيه حتى 5 آلاف جنيه هي الشريحة الأولى، ويكون عائدها 3.25% سنويا للعائد الشهري، و3.5% سنويا للعائد ربع السنوي، و3.625% سنويا للعائد نصف سنوي، و3.75% للعائد السنوي. من 5 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه هي الشريحة الثانية، ويكون عائدها 3.75% سنويا للعائد الشهري، و4% سنويا للعائد ربع السنوي، و4.125% سنويا للعائد نصف السنوي، و4.25% للعائد السنوي. من 50 ألف جنيه حتى ربع مليون جنيه هي الشريحة الثالثة، ويكون عائدها بين 4.25% سنويا للعائد الشهري، و4.5% سنويا للعائد ربع السنوي، و 4.625% سنويا للعائد نصف السنوي، و4.75%للعائد السنوي. من 250 ألف جنيه حتى نصف مليون جنيه هي الشريحة الرابعة، ويكون عائدها 4.75% سنويا للعائد الشهري، و5% سنويا للعائد ربع السنوي، و5.125% سنويا للعائد نصف السنوي، و5.25% سنويا للعائد السنوي. من 500 ألف جنيه فيما فوق هي الشريحة الخامسة، ويكون عائدها 5.25% سنويا للعائد الشهري، و5.5% سنويا للعائد ربع السنوي، و5.625% سنويا للعائد نصف السنوي، و5.75% سنويا للعائد السنوي.

حساب التوفير في البنك الأهلي المصري:

حساب التوفير في البنك الأهلي يتكون من 4 شرائحة، وبداية من 3001 جنيه يقر البنك الأهلي المصري فائدة على الشريحة التي تبدأ من هذا المبلغ فيما فوق، وما أقل من ذلك لا يقر البنك الأهلي أي عائد على الحسابات، ويبدأ فتح الحساب في البنك الأهلي من نحو 1000 جنيه كحدٍ أدنى.

من 3001 جنيه حتى 5 آلاف جنيه هي الشريحة الأولى، وتكون فائدتها 3.55 % سنويا على العائد الشهري، و3.60% سنويا على العائد الربع سنوي، و3.65% سنويا على العائد النصف سنوي، و3.75% سنويا على العائد السنوي. من 5001 جنيه حتى 100 ألف جنيه هي الشريحة الثانية، وتكون فائدتها 4.3% سنويا على العائد الشهري، و 4.35٪؜ سنويا على العائد الربع سنوي، و4.4% سنويا على العائد النصف سنوي، و4.5% سنويا على العائد السنوي. من 100 ألف جنيه حتى نصف مليون جنيه هي الشريحة الثالثة، وتكون فائدتها 5% سنويا على العائد الشهري، و5.1% سنويا على الربع سنوي، و5.15% سنويا على النصف سنوي، و5.25% على السنوي. من نصف مليون جنيه فيما فوق هي الشريحة الرابعة، وتكون فائدتها 5.7% سنويا للعائد الشهري، و5.75% سنويا للعائد ربع سنوي، و5.85% سنويا للعائد النصف سنوي، و%6 للعائد السنوي.

حساب التوفير في بنك القاهرة:

4 شرائح هي ما يتكون من حساب التوفير في بنك القاهرة، ويكون الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه، لكن لا يحتسب أي عائد للشريحة الأقل من 5 آلاف جنيه.

من 5 آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه هي الشريحة الأولى، وتكون فائدتها 3.25% سنويا للعائد الشهري، و 3.4% سنويا للعائد ربع سنوي، و3.5% سنويا للعائد نصف سنوي، و3.6% للعائد السنوي. من 100 ألف جنيه حتى مليون جنيه هي الشريحة الثانية، وتكون فائدتها 3.4% سنويا للعائد الشهري، و3.5% سنويا للعائد الربع سنوي، و3.6% سنويا للعائد نصف سنوي، و3.75% للعائد السنوي. من مليون جنيه حتى 2 مليون جنيه هي الشريحة الثالثة، وتكون فائدتها 4.5% سنويا للعائد الشهري، و4.75% سنويا للعائد الربع سنوي، و5% سنويا للعائد النصف سنوي، و5.25% للعائد السنوي. من 2 مليون جنيه فيما فوق هي الشريحة الرابعة، وتكون فائدتها 7% سنويا للعائد الشهري، و7.25% سنويا للعائد الربع سنوي، و7.5% سنويا للعائد النصف سنوي، و7.75% للعائد السنوي.