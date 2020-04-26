100 متر بمليون جنيه.. تفاصيل كراسة حجز شقق “جنة” في 6 مدن

طرحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، كراسة الشروط الخاصة بالحجز وحدات سكنية في مشروع جنة في 6 مدن جديدة، بواقع نجو ألف و359 وحدة سكنية كاملة التشطيبات، ونشرت وزارة الإسكان كراسة شروط الحجز عبر موقعها الرسمي.

ففي إطار حرص وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على توفير شقق سكنية لكل شرائح المواطنين، إضافة إلى تلبية رغباتهم في الحصول على سكن خاص بهم بتملكهم لوحدات سكنية، جاءت المرحلة الجديدة من مشروع “جنة”، حيث طرحت الوزارة الوحدات السكنية في 6 مدن جديدة وهي “6 أكتوبر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق”.

Advertisements

وأوضحت وزارة الإسكان أن إجراءات حجز الوحدات السكنية تتمثل في، تسديد قيمة 50 ألف جنيه وهو مقدم من أجل جدية الحجز، ونحو 500 جنيه مصروفات إدارية، حيث يجرى التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني أون لاين، وذلك من خلال موقع www.hdb–reservation.com.

وتبدأ الخطوة الثانية، بعد سداد مقدم الحجز، وتسجيل البيانات، وليس بهذه المرحلة علاقة للعملاء، وتتمثل في المراجعة الداخلية من البنك لكل البيانات.

وبلغ سعر المتر في مدينة 6 أكتوبر نحو 9 آلاف و470 جنيهًا، حيث بلغ سعر الشقة التي تبلغ مساحتها نحو 100 متر، 966 ألف جنيه، فيما وضل سعر الشقة التي تبلغ 130 مترا نحو مليونٍ و255 ألف جنيه، وفي مدينة الشيخ زايد وصل سعر الشقة التب تبلغ نحو 100 متر إلى نحو مليون و216 ألف جنيه، وبلغ سعر الشقة التي تصل مساحتها إلى 130 مترًا نحو مليون و581 ألف جنيه.

ووصل سعر المتر 10.285 جنيه، وبلغ سعر الشقة التي تكون مساحتها نحو 100 متر نحو مليون و90 ألف جنيه، وبلغ سعر الشقة التي تصل مساحتها إلى 130 مترًا نحو مليون و417 ألف جنيه، وفي مدينة دمياط الجديدة وصل سعر المتر إلى نحو 9080 جنيه، وبلغ سعر الشقة التي تصل مساحتها إلى 100 متر نحو 944 ألف جنيه، أما الشقة التي تصل 130 مترًا نحو 1.2 مليون جنيه، وفي مدينة المنصورة الجديدة، بلغ سعر المتر نحو 8.860 جنيه، ووصل سعر الوحدة السكنية التي تصل مساحتها إلى 100 متر نحو 900 ألف جنيه، وسجل سعر الشقة التي تصل مساحتها إلى 130 مترًا نحو مليونٍ و170 ألف جنيه.