“خصومات وعروض” على مشتريات البطاقات الذكية خلال رمضان

أطلقت عدة بنوك في السوق المحلية، بعض العروض والخصومات عبر خدمة المشتريات من البطاقات الذكية خلال شهر رمضان الكريم، وذلك تشجيعا للعملاء على الشراء الإلكتروني من خلال البطاقات الذكية، خاصة في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد بسبب فرض إجراءات احترازية عدة تعيق الشراء من الأسواق مباشرة بسبب حظر التجوال وتحديد مواعيد لعمل المراكز التجارية والمحلات، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك البنوك ومميزات الشراء:

– البنك الأهلي، يقدم بمناسبة شهر رمضان المعظم، عدة خدمات أبرزها استعادة 5% من قيمة المشتريات التي يتجاوز حدها الأدنى 500 جنيه على أن يسترجع بحد أقصى 200 جنيها من قيمة المشتريات، على أن يكون ذلك العرض ساريا حتى 19 مايو لحاملي بطاقات ميزة والمرتبات والخصم المباشر والبطاقات مسبقةالدفع.

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– كما يقدم بنك مصر عرضًا خاصا على الشراء باستخدام بطاقاته عبر موقع نون دوت كوم، بخصم 15% عند الدفع مسبقا باستخدام بطاقة بنك مصر VISA، ومن المقرر أن يظل العرض ساريا حتى 3 مايو المقبل.

– ويقدم البنك التجاري الدولي، خصم إضافي على الشراء خلال الكارت الذكي التابع له بنسبة 10% على أن يكون الخصم بحد أقصى 100 جنيه على المعاملة الواحدة إلى جانب إمكانية التقسيط دون فوائد لمدة 6 أشهر باستخدام بطاقة CIB الائتمانية، ومن المقرر أن يظل العرض ساريا حتى 30 أبريل الجاري.

– بينما يقدم البنك العربي الإفريقي خدمة الشراء بالتقسيط لمدة من 3 أشهر وحتى 6 أشهر “دون فائدة” عبر بطاقاته الائتمانية فقط.

– وأعلن بنك كريدي أجريكول، عن تقديمه خدمة 10% كاش باك عند الدفع والشراء عبر بطاقته VISA كريدي أجريكول على أن يظل العرض ساريا حتى 31 مايو المقبل، إلى جانب منحه خدمة استعادة 9% من قيمة المشتريات للبطاقة والتبرع لتوفير الحماية الطبية خلال مؤسسة أهل مصر بقيمة 1% من المشتريات.

وجدير بالذكر أن الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي يسعى لنشر ثقافة التعامل “غير النقدي” عبر البطاقات البنكية الإلكترونية المتنوعة، بهدف تيسير التعامل الشمول المالي الذي يعد أحد أبرز خطة مكافحة انتشار الفيروس التاجي الصيني المستجد والذي تفشى حول العالم، ما أسفر عن ما يزيد عن 200 ألف من الوفيات وإصابة نحو 3 ملايين شخص حول الكرة الأرضية في مختلف البلاد.