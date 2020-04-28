البنك الأهلي يكشف كيفية شراء الشهادات الجديدة ذات العائد ال14%

أعلن البنك الأهلي المصري بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن طرح شهادات جديدة لكافة العملاء التابعين للبنك بعائد سنوي يصل إلى 14%، وذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي لمساعدة العملاء على زيادة مدخراتهم والاستفادة منها.

وأكد البنك الأهلي المصري في بيان رسمي اليوم أنه انطلاقاً من يوم غداً الأربعاء سوف يكون متاحاً أمام كافة العملاء فرصة شراء شهادة استثمار جديدة مجموعة “ب”، على أن يصل العائد الخاص بها إلى 14% سنوياً ويتم صرف كل 3 أشهر.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه الشهادة الجديدة مدتها عامين ويتم إصدارها للأشخاص الطبيعيين، موضحاً في الوقت ذاته أنه قد تم زيادة معدل الفائدة على جميع شهادات استثمار المجموعة “ب” الأخرى التي تصل مدتها إلى 3 سنوات، حيث بات العائد الجديد 12.5% سنوياً ويتم صرفه كل 3 أشهر بعد أن كان 12% فقط لا غير.

وشدد البنك الأهلي المصري في البيان على أنه قد تم إصدار شهادة أخرى جديدة تعرف باسم شهادة استثمار مجموعة “د”، ولكن هذه الشهادة لا يتم إصدارها سوى لجميع الهيئات الاعتبارية فقط لا غير.

وأضاف أيضاً أن مدة هذه الشهادة الجديدة تصل إلى 3 سنوات، فيما يبلغ نسبة العائد عليها 11.25% سنوياً ويتم صرف ذلك العائد كل 3 أشهر، كما يمكن إصدار الشهادة للأشخاص الطبيعيين.

وأوضح البنك الأهلي المصري في البيان أن جميع العملاء التابعين للبنك يمكنهم الحصول على جميع الشهادات الاستثمارية عبر مختلف التطبيقات الإلكترونية، وذلك عوضاً عن زيارة فروع البنك في الوقت الحالي لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وتتعدد الخدمات الرقمية والإلكترونية التي يوفرها البنك الأهلي المصري لكافة العملاء التابعين له، حيث تتمثل في كلاً من الأهلي موبايل إضافة إلى الأهلي نت، ويبقى الهدف الرئيسي من وراء هذه الخدمات الرقمية هو تقليل تكدس وزحام العملاء في كافة فروع البنك، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي دعت لها الحكومة المصرية طيلة الفترة الماضية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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