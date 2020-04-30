6 بنوك ترفع الفائدة على شهاداتها الإدخارية

بعدما رفعت بنكي الأهلي ومصر شهاداتها لـ15% بشكل سنوي، اتجهت 6 بنوك في السوق المحلية لرفع أسعار الفائدة في شهاداتها الإدخارية خلال الآونة الأخيرة، وفيما يلي تفصيل الشهادات:

اتجه بنك القاهرة، لرفع العائد الإدخاري لأجل 3 سنوات، حيث زادت العائد بمقدار 1.5% على شهادة “بريمو ستار” صاحبة العائد الثابت لآجال 3 سنوات، وباتت عوائد الشهادات كالتالي:

– العائد الشهري زاد إلى 12% بدلا من 10.5%.

– العائد ربع السنوي بلغ 12.10% أمام 10.6%.

– العائد نصف السنوي ارتفع لـ 12.25% سنويا بديلا من 10.75%.

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ورفع بنك الاستثمار القومي، قيمة الشهادات اعتبارا من أمس، حيث تم إصدار شهادة الاستثمار الجديدة فئة ب والتي مدتها عامين ويبلغ العائد السنوي 14% ويصرف العائد كل 3 أشهر، إلى جانب أن ارتفاع العائد بشهادة الاستثمار فئة ب وفترة 3 سنوات ويبلغ 12% حتى يصبح 12.5% سنويا ويصرف بكل 3 شهور.

وصدرت شهادة جديدة للهيئات الاعتبارية تحت مسمى “شهادات استثمار فئة د، ومدتها 3 سنوات ذات العائد السنوي الذي يبلغ 11.25% ويصرف كل 3 شهور.

جدير بالذكر أن شهادات بنك الاستثمار، تتاح من خلال فروع البنك الأهلي المصري.

وزاد البنك التجاري الدولي، أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية صاحبة العائد الثابت والتي تراوحت بين 1.75 و 2.5 نقطة مئوية.

وبلغت أسعار الفائدة للشهادات ذات أجل 3 سنوات لـ 12% بدلا عن 9.5% للعائد الشهري، و12.25% بدلا عن 9.75% للربع سنوي، و12.25% بدلا عن 10% للنصف سنوي، و12.25% بدلا عن 10.25% للعائد السنوي، إلى جانب أن البنك التجاري الدولي رفع عائد شهادة الخير لمدة 3 سنوات والتي تمنح عائدا شهريا ليصبح 12% بدلا عن 9.5% بزيادة قدرها 2.5%، كما رفع عائد الشهادات الثلاثية التي يصرف عائدها عند تاريخ الاستحقاق ليكون العائد الفعلي 11% بدلا من 9.16%.

ورفع البنك العربي الإفريقي سعر الفائدة بين 1.25% لـ1.5% على شهادة “أميرالد” ذات العائد الثابتلآجال 3 سنوات، فيما قرر ر فع سعر الفائدة على شهادة البنك العربي بين 12% سنويا بدلًا عن 10.75% للعائد الشهري، و12.25% سنويا بدلًا عن 10.875% على العائد ربع سنوي، و12.375% سنويا بدلًا عن 10.925% على العائد نصف سنوي، و12.5% سنويا بدلا عن 11% على العائد السنوي.

وفي ذات السياق زاد بنك الإسكندرية الفائدة بنسبة 1% على الشهادة الإدخارية للعائد الثابت ذات آجال 3 سنوات “أليكس ستار”، والتي تتراوح سعر الفائدة في البنك عند 10% سنويا للعائد الشهري، و10.25% سنويا للعائد ربع السنوي.

وأيضا أصدر بنك ناصر الاجتماعي قرارا بزيادة العائد على شهادة “رد الجميل” لكبار السن لتصبح 15.5% سنويا و15% شهريا، والتي تبدأ قيمة الشهادة من 1000جنيه ومضاعفتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد على أن يتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع ويتم تجديدها في تاريخ الاستحقاق بشكل تلقائي ما لم يرد من العميل ما يفيد عدم رغبته في التجديد، كما يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ اصدارها.