مزاد علني لطرح 4 شواطئ بالإسكندرية للإيجار.. تعرف على التفاصيل كاملة

صرحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في محافظة الإسكندرية، عن إجراء طرح مزاد علني لتأجير 4 شواطئ في المحافظة بنظام حق الاستغلال لمدة زمنية تصل إلى 3 سنوات، على أن يتم عقد المزاد العلني في الأيام التالية 13 و14 و17 من شهر مايو القادم 2020.

الشواطئ المطروحة في المزاد العلني

كما صرح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اللواء جمال رشاد، أن الشواطئ المقرر طرحها في المزاد العلني، هي:

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شاطئ بليس المميز.

شاطئ الهانوفيل العام، تشغيل ليلى بحي العجمي.

شاطئ الأنفوشي الخدمة لمن يطلبها في حي الجمارك.

شاطئ أبو هيف المميز 2 القائم في حي المنتزة أول.

وأوضح اللواء جمال راشد أن المزاد العلني سوف يتم إجرائه تبعاً للقانون الصادر تحت رقم 182 لعام 2018، وأوضح أن قيمة شراء كراسة الشروط للمشاركة في المزاد العلني لك لشاطئ تتراوح ما بين 299 إلى 499 جنيهاً مصرياً.

قيمة تأمين المزاد العلني لتأجير شواطئ الإسكندرية

وتبعاً للتصريحات التي أعلنت عنها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فإن قيمة تأمين المزاد العلني لتأجير الشواطئ، كالتالي:

قيمة تأمين المزاد لشاطي بليس المميز بقيمة 100 ألف جنيهاً مصرياً.

قيمة تأمين المزاد لشاطئ الهانوفيل العام 25 ألف جنيهاً مصرياً.

قيمة تأمين المزاد لشاطئ الأنفوشي 50 ألف جنيهاً مصرياً.

قيمة تأمين المزاد لشاطئ أبو هيف المميز 250 ألف جنيهاً مصرياً.

على أن يتم تقديم الطلبات لشراء كراسة المواصفات والشروط للمشاركة في المزاد العلني من مقر إدارة التعاقدات القائمة في الدور الثالث من مبنى ديوان عام المحافظة، القائم في منطقة أبيس.

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