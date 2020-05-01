وزارة الزراعة تعلن إتاحة قروض بفائدة 5% لمراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بصفة رسمية اليوم الجمعة عن إتاحة قروض بفائدة تصل قيمتها إلى 5%، وذلك سواء بالنسبة إلى مراكز تجميع الألبان أو حتى لمزارع الدواجن على مستوى جميع محافظات الجمهورية من أجل العمل على تطويرها ورفع درجة كفاءتها.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الجمعة أن الهدف الرئيسي من وراء منح هذه القروض لمزارع الدواجن إضافة إلى مراكز تجميع الألبان، هو الاستفادة من المبادرة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري في الفترة الماضية والتي تهدف إلى تطوير كافة المشروعات المتوسطة أو حتى الصغيرة.

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وأشار أيضاً إلى أن مديريات الزراعة التابعة للوزارة قد بدأت اليوم في استلام طلبات كافة المزارع والمراكز الراغبين في الحصول على ذلك القرض، على أن يتم تسليمهم القرض في أسرع وقت ممكن للعمل على تحسين كفاءة الإنتاج وزيادته مما ينتج عنه بالتالي تحسين العوائد الاقتصادية من هذه المشروعات.

وشدد السيد القصير في حديثه على أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قامت بالتوقيع على بروتوكول مع البنك الأهلي المصري إضافة إلى إتحاد منتجي الدواجن، حتى يتم توفير الدعم على كافة المستويات سواء الفنية أو المالية أو حتى الإرشادية، وذلك بالنسبة إلى مزارع الدواجن حتى يكون مربي الدواجن قادراً على تطوير مزرعته بالشكل المطلوب.

على صعيد متصل، أوضح مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية أن جميع مراكز تجميع الألبان باتت مرخصة بناءً على القرار الوزاري رقم 94 الذي صدر في العام الحالي 2020، حتى تكون هذه المراكز تحت رعاية الدولة من أجل تطويرها بصفة مستمرة لضمان كفاءة الألبان الناتجة عنها.

وأضاف أيضاً أن مصر باتت على مشارف تحقيق الإكتفاء الذاتي من إنتاج دواجن التسمين، مؤكداً في الوقت ذاته أن تطوير مزارع الدواجن سوف يساعد على مضاعفة الإنتاج بدرجة كبيرة، حيث يصبح مربي الدواجن قادراً على إنتاج 8 دورات في نظام التربية المغلق عوضاً عن 4 دورات فقط لا غير في نظام التربية المفتوح بسبب كفاءة المزارع.

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