بلومبرج تشيد بتعامل البنوك المصرية مع تدفقات النقد الأجنبي للخارج خلال أزمة كورونا

حرصت وكالة بلومبرج العالمية على الإشادة بما حققته البنوك المصرية التجارية، وذلك بخصوص الطريقة التي تعاملت بها مع تدفقات النقد الأجنبي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية، مما ساهم في استقرار أسعار الدولار الأمريكي في مصر مقابل سعر عملة الجنيه المصري.

وأكدت وكالة بلومبرج أن البنوك المصرية بصفة عامة قد نجحت خلال شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020 على وجه التحديد في توفير تدفقات النقد الأجنبي لكافة المستثمرين على هامش موجة بيع السندات، وهو ما ساعد بدوره على استقرار أسعار صرف الدولار رغم أزمة فيروس كورونا الحالية.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى أن شهر أبريل الماضي من العام الجاري 2020 قد شهد حجم طلبات استثنائي وصل قدره إلى 3.5 مليار دولار من صافي حجم طلبات المقرضين الخارجية، وذلك بعكس ما كان عليه الوضع تماماً في شهر فبراير الماضي من العام ذاته، حيث وصل حجم صافي الطلبات إلى 7.9 مليار دولار.

وشددت وكالة بلومبرج على أن الحيازات الأجنبية للأوراق المالية المحلية قد تقلصت بمقدار النصف خلال شهر مارس الماضي، حيث شهدت مصر موجات بيعية ساهمت في خروج حالي 13.5 مليار دولار.

وأضافت أيضاً أن البنك المركزي المصري قام بدوره بتغطية جزئية لكافة عمليات سحب رؤوس الأموال التي قامت بها كل المحافظ الأجنبية، وذلك عن طريق آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب إلى الخارج، مما يجعلهم قادرين على سحب أموالهم بالعملة الصعبة.

وأوضحت وكالة بلومبرج أن هذه الطريقة قد تسببت في انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية، حيث وصل إلى 5.4 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي من العام الجاري.

على صعيد متصل، أكد أحد خبراء الاقتصاد في الشرق الأوسط أن انخفاض احتياطيات البنك المركزي المصري لم يكن كبيراً بما فيه الكفاية في شهر مارس الماضي، حتى يعكس حجم تدفقات النقد الأجنبي الخارجة.

وأوضح أيضاً أن ما قامت به البنوك المصرية بشأن تدفقات النقد الأجنبي عزز من مكانة عملة الجنيه المصري أمام عملة الدولار الأمريكي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن عملة الجنيه لم تتراجع سوى بنسبة 0.9% فقط لا غير أمام عملة الدولار خلال شهر مارس الماضي، مما يجعل عملة الجنيه في المرتبة الثانية من حيث الأداء أمام عملة الدولار الأمريكي.

وأشار الخبير إلى أن مصر قد مرت من الوضع الأسوأ في المرحلة الماضية الذي تمثل في خروج رؤوس الأموال.

إقرأ أيضاً: وزارة الزراعة تعلن إتاحة قروض بفائدة 5% لمراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن