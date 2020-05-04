تعرف على أسعار اللحوم والخضروات والفواكه والألبان اليوم في الأسواق 

تفاوتت أسعار السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق، ويرجع ذلك إلى زيادة قوة الشراء منذ بداية شهر رمضان المبارك، وذلك بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وفي التقرير التالي نوضح أسعار السلع الغذائية كاللحوم والدواجن والبقوليات والخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان اليوم الإثنين 4 مايو الجاري

أسعار اللحوم

اتسمت أسعار اللحوم اليوم بالاستقرار، حيث يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز بين 130 لـ 140 جنيهًا، وسعر كيلو المفروم يتراوح بين 110 لـ 140 جنيهًا، وسعر كيلو اللحم الضأن بين 120 لـ 140 جنيهًا.

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أسعار السمك

كيلو السمك البلطي يتراوح سعره بين 38 لـ 40 جنيهًا، وكيلو سمك البوري يتراوح سعره بين 65 لـ 75 جنيهًا، والجمبري يتراوح سعره بين 150 و200 جنيه، وسعر الكابوريا يتراوح بين 80 لـ 150 جنيهًا.

أسعار الطيور والدواجن

دواجن المزارع تتراوح أسعارها بين 29 و30 جنيهًا، ببينما الدواجن البلدي يتراوح سعرها بين 36 و38 جنيهًا، والبط بين 32 و46 جنيهًا، والبط البلدي يتراوح سعره بين 55 و60 جنيهًا، والأوز يتراوح سعره بين 55 و60 جنيهًا، وسعر زوج الحمام البلدي يتراوح بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كيلو الفراولة يتراوح سعره بين 6 إلى 7 جنيهات، كيلو التفاح بـ 25 جنيهًا، وكيلو الخوخ بين 12 إلى 15 جنيهًا، وكيلو الموز بـ 10 جنيهات، وكيلو البرتقال بـ 10 جنيهات.

أسعار البقوليات

الفول البلدي يتاروح سعره بين 30 و33 جنيهًا، كيلو الفول المستورد يتراوح سعره بين 14 و16 جنيهًا،أما العدس فسعر الكيلو بين 12 و14 جنيهًا، وكيلو حمص الشام بين 26 و28 جنيهًا، وكيلو الفاصوليا بين 20 و22 جنيهًا، وكيلو اللوبيا بـ 20 جنيهًا، وفول التدميس وصل سعره إلى 25 جنيهًا.

أسعار الخضروات

اختلفت أسعار الخضروات حيث كيلو الطماطم يتراوح سعره بين 2 إلى 5.5 جنيه، وكيلو البصل من 3 إلى 9 جنيهات، البطاطس تروح سعر الكيلو منها بين 2.5 لـ 5 جنيهات، وكيلو الليمون تراوح سعره بين 12 لـ 16 جنيهًا، وكيلو الفلفل من 10 لـ 12 جنيهًا، وكيلو الثوم بـ 15 جنيهًا، وكيلو الخيار بـ 5 جنيهات.

أسعار منتجات الألبان

الفارق ليس بكبير بين سعر اللبن السايب والمعبأ فكيلو اللبن السايب بـ 14 جنيهًا، أما كيلو اللبن المعبأ يتراوح سعره بين 15 و17 جنيهًا، وعلبة الزبادي البلدي بـ 3 جنيهات فقط، وعلبة الزبادي المعبأ بـ 3.5 جنيه.