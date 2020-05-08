قفزة في أسعار الذهب ليرتفع 16 جنيها في أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، في تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل سعر الجرام اليوم الجمعة زيادة نحو 16 جنيها بالمقارنة مع أسعار يوم الجمعة الماضي.

وأشار نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إلى تسجيل سعر جرام الذهب، اليوم، عيار 21 نحو 751 جنيها، مقابل 735 جنيها للجرام يوم الجمعة الماضي.

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كما سجل، اليوم، سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 643.7 جنيه، وعيار 24 نحو 858 جنيها، والجنيه الذهب نحو 6008 جنيهات.

أما في التعاملات اليومية، فالفارق جنيهات فقط حيث ارتفع سعر الذهب اليوم مقارنة بأسعار أمس المسجلة بـ 744 جنيها للجرام.

وعلى المستوى العالمي فإن الذهب، اليوم الجمعة، يقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، حيث يترقب مستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية من أجل قياس مدى متانة الاقتصاد بعد بيانات اقتصادية اتصفت بـ”القاتمة” ما يزيد احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

ويزيد خفض أسعار الفائدة من كبر الضغط على عوائد السندات، كما أنه يعزز الطلب على المعدن الأصفر المعروف بأنه لا يدر عائدا.

أما الذهب في المعاملات الفورية فقد استقر عند 1717.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ 27 أبريل عند 1721.76 دولار في الجلسة السابقة، كما أضافت العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1729.70 دولار.

وعن المعدن النفيس فقد ربح نحو 2% يوم الخميس على خلفية بيانات أمريكية وصفت بـ”المتشائمة”، إضافة إلى ضبابية التعافي الاقتصادي العالمي والعلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب نحو 1%. وذلك منذ بداية الأسبوع.

وسجل سعر الذهب اليوم الجمعة 8 مايو 2020، وصل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 857 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 750 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 643 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الي 6000 جنيه.

يذكر أن أسعار الذهب فى مصر ترتبط بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر اوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهي أهم العوامل التي يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع سعر الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية.