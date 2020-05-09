تراجع في أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم بنسبة 6 جنيهات للجرام

شهدت أسعار الذهب تراجعًا، اليوم السبت، في السوق المحلي بقيمة وصلت إلى 6 جنيهات للجرام الواحد.

وعلق نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، على ذلك بقوله إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 745 جنيهًا، في مقابل 751 جنيهًا للجرام أمس الجمعة.

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كما شهد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم انخفاضا حيث وصل إلى 638.5 جنيه، وعيار 24 وصل إلى 851 جنيهًا، والجنيه الذهب وصل إلى نحو 5960 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، أسعار الذهب في تعاملات مساء أمس أغلقت على انخفاض وصلت نسبته إلى 0.78%، بالمقارنة مع بداية التعاملات.

كما شهدت أسعار الذهب انخفاضا بقيمة 13.3 دولار لتسجل 1702.7 دولار للأوقية الواحدة.

واليوم السبت وغدا الأحد يشهدان عطلة رسمية في بورصات الذهب على مستوى العالم.