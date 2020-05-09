تأثير فيروس كورونا المستجد على أسواق تداول السلع العالمية

نظرًا لأن البلدان في جميع أنحاء العالم تتعامل مع حالة الطوارئ الصحية لوباء COVID-19، فقد أثرت الآثار الاقتصادية لتعليق جميع الأنشطة تقريبًا على الفور على أسواق تداول السلع العالمية والرأي شبه المرجح أن التأثير سيستمر عليها لأشهر قادمة.

أثر هذا الوباء على الطلب على السلع وعرضها على حد سواء، طبعة أبريل من تقارير توقعات أسواق تداول السلع الأساسية. هذه الآثار مباشرة، ناتجة عن عمليات الإغلاق للتخفيف من انتشار الفيروس وتعطل سلاسل التوريد، وكذلك غير مباشرة، حيث تؤدي الاستجابة العالمية إلى إبطاء النمو وتؤدي إلى ما يُتوقع أن يكون الركود العالمي الأعمق منذ عقود.

سيعتمد التأثير الكامل للوباء على أسواق تداول السلع الأساسية على مدى شدته ومدة استمراره وكيف تختار البلدان والمجتمع الدولي الاستجابة له. يمكن أن يؤدي الوباء إلى تغييرات دائمة في الطلب والعرض على السلع، وخاصة إلى سلاسل التوريد التي تنقل هذه السلع من المنتجين إلى المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

تأثير فرض قيود التجارة على الزراعة

يتم تزويد معظم أسواق المواد الغذائية بشكل جيد. ومع ذلك، تصاعدت المخاوف بشأن الأمن الغذائي مع إعلان البلدان عن قيود تجارية تشمل حظر الصادرات على سلع معينة والمشاركة في الشراء الزائد، وبالمثل، قد يتأثر إنتاج السلع الزراعية، وخاصة الموسم المقبل، باختلال تجارة وتوزيع المدخلات مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية والعمالة. وقد أثرت عقبات سلاسل التوريد بالفعل على الصادرات من بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية للمنتجات القابلة للتلف مثل الزهور والفواكه والخضروات.

على الرغم من وجود أسواق جيدة الإمداد، فإن قيود التصدير يمكن أن تضر بالأمن الغذائي في البلدان المستوردة. انضم البنك الدولي إلى منظمات أخرى في الدعوة إلى عمل جماعي للحفاظ على تدفق تجارة الأغذية بين البلدان.

قد يؤدي تأثير جائحة COVID-19 على أسواق السلع على نطاق أوسع إلى تغييرات طويلة الأجل. قد تكون تكاليف النقل أعلى بسبب متطلبات عبور الحدود الإضافية. سيؤثر ارتفاع تكاليف التجارة بشكل خاص على السلع الزراعية والغذائية والمنسوجات. يمكن أن تؤثر قرارات تخزين بعض السلع على التدفقات التجارية ويكون لها تأثير على الأسعار العالمية.

انخفاض أسعار النفط بسبب انخفاض الطلب

وقد كانت التأثيرات مثيرة بالفعل، خاصة بالنسبة للسلع المتعلقة بالنقل. تراجعت أسعار النفط منذ يناير، ووصلت الأسعار إلى أدنى مستوى تاريخي لها في أبريل مع تداول بعض المؤشرات المرجعية عند مستويات سلبية. تعكس الانخفاضات انخفاضًا حادًا في الطلب وقد تفاقمت بسبب عدم اليقين حول مستويات الإنتاج بين منتجي النفط الرئيسيين. نظرًا لجهود التخفيف التي كانت محدودة في معظم وسائل النقل، من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط بمعدل غير مسبوق 9.3 مليون برميل يوميًا هذا العام من مستوى 2019 البالغ 100 مليون برميل يوميًا. من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 35 دولارًا للبرميل في عام 2020، وتعديل هبوطي حاد عن توقعات أكتوبر وانخفاض 43 في المائة عن متوسط 2019 البالغ 61 دولارًا للبرميل. كما تراجعت أسعار المطاط الطبيعي والبلاتين، وكلاهما يستخدم بشكل كبير في صناعة النقل.

وستخفف الجهود الأخيرة التي بذلتها منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجي النفط الآخرين لخفض الإنتاج استجابة لانخفاض الطلب بعض الضغط على أسواق النفط ومع ذلك، على المدى الطويل، فإن الترتيب الحالي، بقدر ما يدعم الأسعار، سيخضع لنفس القوى – ظهور منتجين جدد، بالإضافة إلى مكاسب الاستبدال والكفاءة – التي أدت إلى انهيار ترتيبات أوبك السابقة و اتفاقيات السلع الأخرى. قسم من التقرير يبحث في أوبك في سياق تاريخ الجهود المنسقة السابقة لإدارة أسعار بعض السلع.

من المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة بشكل عام – والتي تشمل أيضًا الغاز الطبيعي والفحم – بنسبة 40 في المائة في عام 2020 مقارنة بعام 2019، على الرغم من توقع حدوث انتعاش كبير في العام المقبل. انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير هذا العام ولكن أسعار الفحم كانت أقل تأثراً، حيث كان الطلب على الكهرباء أقل تأثراً بتدابير التخفيف.

انخفاض أسعار المعادن الناتجة المعادن الثمينة

وقد أثر حدوث شلل في النشاط الاقتصادي على المعادن مثل النحاس والزنك، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن بشكل عام هذا العام. إن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين – الذي يمثل نصف الطلب العالمي على المعادن – سيؤثر على أسعار المعادن الصناعية. من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب حيث سعى المشترون إلى الأمان وسط اضطرابات السوق المالية.

أسعار الزراعة أقل ارتباطًا بالنمو الاقتصادي ولم تشهد سوى انخفاضات طفيفة خلال الأشهر الأولى من العام، باستثناء المطاط الذي انخفض بشكل حاد، والأرز، الذي ارتفع بسبب تدهور ظروف المحاصيل وبعض القيود التجارية. من المتوقع أن تظل الأسعار الزراعية العالمية بشكل عام مستقرة على نطاق واسع في عام 2020 حيث وصلت مستويات الإنتاج والمخزونات من معظم المواد الغذائية الأساسية إلى مستويات قياسية.