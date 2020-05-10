جميع البنوك تبدأ تطبيق رقم حساب جديد لجميع العملاء

تبدأ البنوك العاملة في مصر في نهاية شهر يونيو المقبل، استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) في جميع التحويلات من وإلى حساب العميل.

ويعد رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) معترف به من قبل البنوك والمؤسسات المالية بجميع أنحاء العالم، ويعتبر طريقة قياسية لتحديد الحساب المصرفي، مما يقلل من الأخطاء والتأخير في إرسال المدفوعات الدولية.

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وبسوف يبدأ العمل برقم الحساب الجديد من 30 يونيو 2020، وستتطلب التحويلات من وإلى حساب العميل، رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الجديد في حين سيظل رقم الحساب الشخصي الحالي الخاص بالعميل ساري بدون أي تغيير.

أبرز الأسئلة التي تتعلق برقم الحساب المصرفي الدولي الجديد:

ما هو رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)؟

يرمز “IBAN” إلى رقم الحساب المصرفي الدولي، وهو رقم حساب بنكي معترف به من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في جميع أنحاء العالم.‏‎

ويحتاج العميل لاستخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) عند إجراء أو استلام تحويلات محلية أو دولية.

وهو رقم حساب دقيق ومعتمد دولياً لتسهيل عملية تحويل الأموال بتكلفة أقل ودقة أعلى، مما يقلل من الأخطاء والتأخير في إرسال التحويلات الدولية.

متى سيتم تطبيق رقم الحساب المصرفي الجديد في مصر؟

ابتدءًا من 30 يونيو 2020 سيكون مطلوب من عملاء البنك استخدام الحساب المصرفي الدولي في استقبال أو إرسال التحويلات من أو إلى حساباتهم داخل أو خارج مصر.

وسوف يتم ادراج رقم الحساب في كشوف حساباتك الإلكترونية أو المطبوعة من نهاية يونيو المقبل.

كيف يمكنك معرفة رقم الحساب المصرفي الدولي الخاص بك؟

عن طريق زيارة أقرب فرع للبنك الخاص بك أو الاتصال بخدمة عملاء البنك.

هل سيؤثر الحساب الجديد على حسابك الشخصي؟

مع نهاية يونيو المقبل، سيصبح من الضروري استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي لإرسال أو استقبال أي تحويلات محلية أو دولية من وإلى حساباتك البنكية.

وماذا عن رقم الحساب الشخصي العادي؟

سيظل رقم الحساب الشخصي الحالي الخاص بك ساري بدون أي تغيير، أما رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) فهو شكل إلكتروني أخر لرقم الحساب الشخصي حيث سيتم استخدامه في استقبال أو إرسال التحويلات المالية من داخل أو خارج مصر.

ما نوع العمليات المصرفية التي تتطلب رقم الحساب المصرفي الدولي؟

استقبال أي تحويل مالي من أي حساب بنكي داخل أو خارج مصر إلى حسابك في البنك سيتطلب استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي.

كما أن إرسال أي تحويل إلى حساب بنكي داخل أو خارج مصر لن يتم قبوله من قبل البنك المستلم من دون رقم الحساب المصرفي الدولي.

وبداية من 30 يونيو المقبل لن يتم قبول أي تحويل دون رقم الحساب المصرفي الدولي.