ارتفاع أسعار الذهب عالميا وسط مخاوف موجة ثانية من “الفيروس الصيني”

زادت أسعار الذهب عالميا، في ظل المخاوف المرتفعة من تجدد إصابات بالفيروس الصيني المستجد في عدد من الدول، وسط احتمال متصاعد يزيد عن التوتر بين الصين والولايات المتحدة، ومخاوف أخرى من قوة الدولار وتحقيق المكاسب.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1% لـ1698.09 دولار للأونصة وذلك بحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب خلال التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% لـ 1704.10 دولار للأونصة.

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وارتفع مؤشر الدولار، إلأى أعلى مستوى بينما ارتفعت مقابل منافسين رئيسيين خلال أسبوعين مع تنامي الإقبال على الملاذات الآمنة وعائدات السندات، الأمر الذي عزز تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.7% لـ1881.54 دولار للأونصة، بينما خسرت الفضة 0.8% لـ15.12 دولار، وزاد البلاتين 0.7% إلى 761.94 دولار، حسبما ذكرت رويترز.