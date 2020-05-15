تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الإدخار 3 و5 أعوام في البنوك

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ما يزيد على 31 بنكًا محليًا، دفعت المنافسة القوية بينها على المدخرات، وكذا رغبة كل بنك في الحفاظ على قاعدة عملائه كما هي، على الإبقاء على مستويات فائدة مرتفعة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت، والتي تصل مدتها إلى نحو 3 أعوام. حيث طرح بنكا “الأهلي المصري، ومصر” وعاء ادخاريًا بفائدة تبلغ نحو 15% لأجل عام واحد، خلال شهر مارس الماضي، تمكن البنكان من خلاله جمع ما يزيد على نحو 120 مليار جنيه.

من جانبه أكد مسؤول قطاع الخزانة وإدارة الأموال ، ويعمل في أحد البنوك الخاصة، أنه كان على البنوك أن تعمل جاهدة من أجل الحفاظ على عملائها، لذا فإن عددا كبيرا من البنوك قرر الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة “نسبيًا” بخصوص الشهادات التي مدتها إلى نحو 3 أعوام.

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وذكر حصر، جُمعت بياناته من مراكز الخدمة الهاتفية والمواقع الإلكترونية للبنوك، أن هناك استقرارًا في معدلات الفائدة بين 10 و%12.3 على شهادات الاستثمار التي تصل مدتها إلى نحو 3 أعوام، ومن 8 إلى %10 على الأوعية لأجل 5 أعوام. يشار إلى أن البنك المركزى أعلن أن معدلات الفائدة على الإيداع لديها تبلغ نحو 9.25% بينما تبلغ على الإقراض %10.25.

وذكرت البيانات أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر يقدمان أعلى فائدة لمدة عام تبلغ نحو 15%، أما بخصوص مستوى الشهادات التي تصل مدتها إلى 3 أعوام، فإن البنكين يقدمان إلى جانب بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، وقطر الوطني فائدة تصل إلى نحو 12% على الإصدار الشهري، ونحو 12.25% على الربع سنوي، وينفرد بنك العربي الأفريقي بطرح أعلى فائدة قدرها 12.37% على دورية الصرف نصف السنوية.

من جانبهما، يقدم بنكا بلوم ومصر أسعار فائدة تصل إلى نحو 11% على شهادة الحلم الثلاثية بدورية صرف شهرية، وعائد يبلغ نحو 12% على شهادة bloom waves السنوية، إضافة إلى وضع حدٍ أدنى يصل إلى نحو 300 ألف جنيه عند شراء الشهادة وذلك يكون للمرة الأولى.

يذكر أن السوق المحلية تترقب في الوقت الراهن اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، والذي سيعقد يوم الخميس، من أجل بحث أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، وذلك يكون في ضوء عدد من التغيرات من بينها، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم، عن شهر أبريل الماضي بنسبة وصلت إلى نحو 5.9% مقارنة بـ5.1% في نهاية شهر مارس الماضي.