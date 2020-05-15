للأسبوع الـ10 الدولار يستقر أمام الجنيه.. والذهب يرتفع 7 جنيهات

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ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق بقيمة وصلت إلى 7 جنيهات خلال أسبوع ليباع الذهب عيار 24 بمبلغ 869 جنيها مقارنة بـ962 جنيها بالمقارنة بالأسبوع الماضي.

761 جنيها هو القيمة التي سجلها عيار 21 قيمة، وعيار 18 سجل نحو 652 جنيها، ويباع الجنيه الذهب بـ6 آلاف و90 جنيها.

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وأوضح واصفى واصف، رئيس الشعبة العامة الذهب والمجوهرات في الغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الذهب هو سيد الموقف وذلك إذا تمت المقارنة بتراجعات المعدن الأصفر.

وأشار إلى تأثر مصنعية الذهب بارتفاعات الذهب المتوالية على مستوى العالم بشكل سلبي، وأرجع ذلك إلى أن مكسب تجارة المصنعية هو تكلفة الصناعة ومكسب المصنع وتاجر الجملة وتاجر القطاعي وبذلك إنتاج المصنع أصبح مختلفا عما كان عليه، ونتج عنه تأثر المكسب بشكل سلبي بسبب الارتفاع الذي يشهده الذهب على مستوى العالم في ظل ثبات رأس المال وتراجع السيولة.

كما أنه يوجد تجمدا كبيرا في حرك البيع والشراء من قِبل المستهلكين، وذلك بسبب الترقب والحذر لمتحكمين في سلوك المواطنين لخوفهم من الفترة القادمة الغامضة، فالسمة الغالبة على الناس هي الاحتفاظ بالسيولة من البيع والشراء.

أما سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه، فقد شهدا استقرارا للأسبوع الـ10 على التوالي، حيث سجّل بنكين حكوميين وهما بنك الأهلي المصري وبنك مصر الأقل سعرا لشراء وبيع الدولار، بنحو 15.68 جنيه للشراء في مقابل 15.78 جنيه للبيع، حسب التحديثات الأخيرة لمواقع البنوك.

وهناك 25 بنكا سجلوا الأعلى سعرا لشراء وبيع الدولار في البنوك، عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وهم بنوك “كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي الدولي، والبركة، والأهلي الكويتي، وبلوم، ومصرف أبوظبي، والمصري الخليجي، ومصر إيران للتنمية، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، والكويت الوطني، والمصري للتنمية، والمصري لتنمية الصادرات، والاستثمار العربي، والعقاري المصري العربي، والأهلي المتحد، والتنمية الصناعية، والتجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، والتعمير والإسكان، وقطر الوطني، وhsbc”.